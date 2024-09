Rafa Chalub surtou ao viralizar: '1m de seguidores e mensagem da Preta Gil'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", o ator e comediante Rafa Chalub contou como se assustou após viralizar e ganhar 1 milhão de seguidores em 48 horas.

O ator conta como lidou com a explosão após o vídeo sobre as vacinas da Pfizer. "Eu ganhei 1 milhão de seguidores em dois dias. Foi um surto. Foi desesperador. Demorei a me acostumar com a ideia. Fiquei assustado. A partir dai foi preciso provar que posso fazer mais."

Segundo dia, [recebeu] mensagem da Preta Gil. Entrei na Mynd [empresa] e foi quando consegui capitalizar. Rafa Chalub

"Quando viralizei, estava só eu e meu irmão em casa. A gente recebeu tipo 400 emails. Imprimiu todos e foi ler as propostas", contou.

'Comédia é muito hétero, não quero isso', diz Rafa Chalub

O comediante falou sobre seu jeito de fazer humor e por que gosta de parecer extravagante. "Sempre gostei muito da parte visual, quis mistura comédia com isso. A comedia é muito hétero. Os grandes nomes da comédia nacional são machões, que são incríveis, mas que querem muito passar essa mensagem do simples. Quando fui montando minha persona, falei: 'Não quero isso. Quero parecer que sou insuportável, vaidosa."

Rafa Chalub sobre se assumir: 'Ouvi que minha mãe não me amava mais'

Rafa contou como foi sair do armário para sua família. "Me assumi com 13 anos. Sofria muito bullying na escola. Era um desespero, ela [mãe] queria me abafar. A gente batia muito de frente nisso. Minha mãe foi um drama, show de luzes. Ela falou: 'Não te amo mais'. Ficou uma situação super ruim. Passou um ano. Sofri uma desconexão dos meus pais."

Rafa Chalub diz porque não expõe vida pessoal: 'Mostrou uma vez? Querem mais!'

O ator explicou porque é discreto ao expor sua vida pessoal na internet. "É uma estratégia de 'estou confortável indo ate aqui'. Não tenho problema de me expor, mas lidando com a internet, sinto que a fome das pessoas não tem fim. Você mostrou uma vez? Querem ver mais vezes. As pessoas criam a própria novela."

Rafa Chalub teve burnout após viralizar: 'Exausto, cabelo caindo, desesperado'

O comediante contou ter sofrido um burnout após viralizar. "Rolou no final de 2021. Eu viralizei em junho. Nesse meio tempo, toda oportunidade que tinha, tudo que vinha de dinheiro, eu fui fazendo. Todo lugar que eu ia, tinha aquela coisa de 'vai acabar'. Em 2021, apresentei o 'Prêmio Multishow'. Assim que acabou, eu estava verde. Olhei pro meu produtor que estava comigo na época e falei que não conseguia mais. [Estava com] cabelo caindo, desesperado. O carro ia me buscar em casa e eu já ia chorando."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista à entrevista completa com Rafa Chalub: