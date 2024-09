Lexa desabafa sobre dívida de casa luxuosa com MC Guimê: 'Não é só minha'

Lexa foi a público para falar sobre uma dívida do imóvel em que morava em São Paulo quando era casada com MC Guimê.

O que aconteceu

Segundo Lexa, os proprietários da casa luxuosa entraram na Justiça pelo não pagamento de um terço do valor pedido na negociação de compra. Em 2016, ao comprar a casa, Guimê não teria pago uma das parcelas devidas. O casal se separou em 2023.

Em vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Lexa disse que tem a dívida devido a MC Guimê. "Esse imbróglio da casa já vem se estendendo há muito tempo. Tento acordo há anos, mas tento sozinha. Essa dívida é minha sozinha? Não. Essa dívida nem era minha", afirmou a cantora.

Não assinei (o contrato da compra) e não conheço os credores, mas como casei, a dívida que era do meu ex veio para mim também. Lexa

A cantora explica que chegou a fechar um acordo com o casal credor, mas que, em cima da hora, eles pediram "mais dinheiro". "Chegaram a aceitar o acordo que mandei, e eles mandaram uma contra-proposta. Aceitei e depois eles pediram mais (dinheiro). Estou sozinha para resolver esse superproblema. É sempre mais, mais e mais. Não conheço essas pessoas e sou a única que estou tentando resolver"

Lexa ainda lamentou a falta de envolvimento de Guimê na resolução do problema. "Tento o acordo há anos e só vejo meu nome sair na mídia e lendo barbaridades de pessoas que não têm noção que está acontecendo. A outra pessoa não mexe nada para resolver. Desculpa o desabafo, mas não aguento mais esse assunto."

Relembre o caso

Quando eram um casal, em 2016, Lexa e MC Guimê compraram uma mansão. Guimê foi condenado por não pagar parcelas do imóvel. Ele recorreu, mas foi condenado em segunda instância. A dívida total é estimada em cerca de R$ 2,9 milhões.

O advogado da parte vencedora processou o artista pelas custas do processo, e o cantor foi novamente condenado. Essa quantia em aberto, os R$ 421 mil, foi cobrada de Lexa. Cachê e prêmios de Guimê no BBB 23 também foram penhorados.

Atualmente, a mansão está avaliada em torno de R$ 5 milhões. A credora entrou na Justiça para reaver o imóvel, conseguiu despejar os cantores da propriedade e agora luta para receber o restante da dívida.

Como ele e Lexa eram casados em comunhão universal de bens, a credora quer responsabilizá-la pela dívida. Ela afirma que a funkeira "viveu, usufruiu e morou", logo "a casa era dela tanto quanto era dele", por isso também pede na Justiça que ela arque com o débito feito pelo então companheiro.

MC Guimê disse, em publicação nas redes sociais, que o processo em que é cobrado por uma dívida de mais de R$ 3 milhões pela compra de uma mansão em Alphaville foi causado por "um contrato muito ruim" que ele assinou por ter confiado em pessoas erradas. A vendedora do imóvel também pede uma indenização de R$ 5,1 milhões por supostos danos materiais. Ela chegou a anexar imagens no processo com o objetivo de provar o mau estado do imóvel