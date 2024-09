Toca Revela: encontro de amigos fez Os Garotin ser revelação do ano

Juntos há pouco mais de um ano, o trio Os Garotin já conquistou lugar de destaque no Grammy Latino 2024.

Além de concorreram nas categorias Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, eles são destaque na categoria Melhor Revelação, concorrendo com outros artistas de língua hispânica.

O trio nasceu em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Eles são: Anchietx, de 28 anos, Cupertino, de 31 anos, e Léo Guima, 25 anos, já moravam juntos quando conheceram Anchietx, 28, em um sarau. "A gente já se deu muito bem de primeira", diz Léo.

A junção de ritmos caiu no gosto muito rápido - enquanto Cupertino vem da tradição do violão da MPB, Léo vem da Soul Music, e Anchietx do R&B. "Nosso som junta muito essas musicalidades."