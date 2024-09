Leão: Na final, Estrela da Casa perde jogadores que davam audiência e piora

Mais uma vez, o Estrela da Casa "levou uma lavada" de audiência do SBT nesta quarta-feira (25).

Segundo Leão Lobo, o programa "perdeu um pouco do interesse do público" ao perder jogadores interessantes, como Nick. "O programa ficou meio xoxo", opina. "Com aquele casal, acho meio chato."

As pessoas mais interessantes saíram, e o programa perdeu um pouco o seu encanto e desejo. Nunca teve muito, mas piorou nessa fase atual Leão Lobo

O colunista diz que a emissora "não pesquisou direito" sobre quem "dava mais Ibope", e acabou perdendo quem dava mais audiência.

Frente à renovação do reality para uma segunda temporada, Leão torce para que a próxima edição tenha "mais música e menos BBB". "Que eles percebam o erro e melhorem para o ano que vem".

Caso de racismo contra filhos de Gagliasso e Ewbank é julgado

No Splash Show, Yes Fiorelo e Leão Lobo também comentaram sobre o caso de racismo envolvendo os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Yas Fiorelo diz que o casal tem "todo o direito" e razão em brigar na Justiça por seus filhos. "Acho muito importante o Bruno e Giovanna, sendo pais de duas crianças pretas, insistirem nesse assunto corretamente e fazerem a parte deles, porque a gente sabe que perante a lei pessoas brancas tem mais privilégios".

Em Portugal, o caso foi julgado com base em injúrias agravadas e difamação. A acusada diz "não se lembrar" do crime e afirma que "fica agressiva" quando consome álcool. "Sempre tem uma justificativa", ironiza Yas. "Racismo é crime".

Assista à íntegra do Splash Show:

