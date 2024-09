K-pop: idols marcam presença na Semana de Moda e no show da IU

Mais uma sexta e com ela o nosso já tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no whatsapp para ficar sempre por dentro de tudo, e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

Rolaram muitos encontros maravilhosos nas Semanas de Moda de Milão e Paris. Começamos com uma dupla de peso no desfile da Versace: Sabrina Sato ao lado de Hyunjin (Stray Kids).

Tivemos também a dobradinha de muita beleza e estilo com Yeji (ITZY) e San (ATEEZ) no desfile da Dolce & Gabbana.

San estava no evento todo de branco e teve um post especial no Instagram do ator Cauã Reymond. Motivo? A filha do ator adora K-pop e ele dedicou a foto para ela. Fofo.

O ATEEZ não marcou presença no evento só com San não, Hongjoong estava belíssimo de preto e dourado no desfile da Balmain. E ele conversou animadamente com Anitta e tirou foto com ela. Amamos ver!

Outras grandes presenças na Semana de Moda em Paris: as blackpinks Jisoo para o desfile da Dior e Rosé para a YSL.

Rosé para YSL:

Rosé brilhou no desfile e, fora dele, trouxe uma grande novidade para os fãs: assinou contrato com a gravadora norte-americana Atlantic Records. Além disso, ela abriu um "Instagram falso", onde a sua nova equipe vai postar bastidores dos novos projetos dela. Sigam aqui:

Quem também desfilou sua beleza na Semana de Moda foi Jaehyun (NCT 127), na sua versão platinada.

O cantor, que recentemente lançou seu ótimo disco de debut, "J", vai começar seu serviço militar em novembro. A SM divulgou no início da semana que ele foi aprovado para a Banda Militar do Exército, e por isso irá mais cedo do que o previsto: 4 de novembro. Boa sorte para ele nessa jornada!

Nessa semana também rolou show da IU na Coréia do Sul e foi um mega evento repleto de celebridades. Vários idols são fãs da cantora e marcaram presença:

Taehyun e Hoseok do BTS:

[@.thv] MEUS AMORES Atualização do Taehyung com o Hobi nos stories do Instagram. ? Eles foram no show da IU que aconteceu hoje em Seul. #???????? #??? #BTSJHOPE #V #BTSV #??????



[image or embed] -- Hyung Line Brasil (@hyunglinebr.army.social) September 22, 2024 at 10:45 AM

Seonghwa e Jongho do ATEEZ:

Doyoung e Johnny do NCT 127:

Lee Know do Stray Kids:

Sieun das STAYC:

Anton do RIIZE:

Changbin (Stray Kids) foi até a gravação do Inkigayo prestigiar o amigo Yeonjun (TXT) que está promovendo seu debut solo "GGUM". Os dois fizeram desafio da música juntos:

A Source Music anunciou que as GFRIEND se reunirão para comemorar os dez anos de debut, em janeiro de 2025. Vem muito aí!

KEY fez ótimo comeback com seu terceiro miniálbum "Pleasure Shop". Veja o MV aqui:

Saíram novas fotos das NewJeans para a Calvin Klein. Elas são as novas embaixadoras da marca.

O Splash conversou com o grupo Everglow que fará show único no Brasil dia 13 de outubro. Leia a entrevista exclusiva aqui!