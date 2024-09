Grávida, atriz Mari Oliveira conta que seu melhor papel foi gestar um bebê

Grávida de 37 semanas, a atriz Mariana Oliveira diz que o bebê pode nascer a qualquer momento, mas garante que não está nervosa e nem ansiosa, apenas cansada. Ao fazer um balanço sobre sua jornada, ela afirma que, junto do filho, gestou uma versão dela que precisava nascer. No último vídeo gravado para as seguidoras de Universa, Mari convida as grávidas a se inscreverem na newsletter de Materna. No box abaixo, basta informar sua semana de gestação e seu e-mail para o cadastro ser efetuado. Você receberá textos semanais com informações sobre o período.

Cadastro efetuado, a newsletter chegará na sua caixa de entrada. Se não chegar, cheque o Spam para garantir a entrega.

Conheça os conteúdos exclusivos de Materna com acesso ilimitado.

Segundo a atriz, ela está na largada de uma corrida que nunca acaba e sente que esse é o melhor desempenho que ela já teve na vida. "Não tem nada que eu fiz como atriz que eu tenha sentido que eu fiz tão bem quanto o papel de gestar um bebê, uma casa, uma família, uma ideia, uma preparação e tudo que vem junto com isso", comenta.

Durante a gestação, Mari diz que teve muitos aprendizados e compartilha alguns. Ela aprendeu a se comunicar melhor e a ser firme nos seus limites. Ela reviu a relação com a sua família para entender qual família ela vai construir agora. Ela aprendeu a ser mais generosa consigo mesma, aprendeu a descansar e a pedir ajuda para algumas coisas.

A futura mamãe afirma que em breve terminará a gestação para começar a brincadeira de verdade. "Agradeço demais a companhia de todo mundo até aqui e ao UOL pela oportunidade de registrar e compartilhar com vocês todas as reflexões e fases da minha gravidez".