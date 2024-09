Dennis DJ critica tratamento de Matheus com Unna: 'Abusador'

Dennis DJ, 44, se pronunciou nas redes sociais sobre o tratamento que Matheus Torres, 33, dá para Unna X, 26, dentro do Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Na noite de quinta-feira (27), Matheus reclamou por Unna ter errado no preparo do macarrão. "Por que que você colocou o macarrão dentro da panela?", disparou o mineiro para a namorada, gerando um climão entre Unna, ele e Nicole Louise.

Dennis DJ compartilhou um vídeo do momento em suas redes sociais e criticou a atitude de Matheus: "Absurdo! Chocado com esse cara, grosso, abusador. Na boa Unna X, sai fora desse mané". O cantor e sua namorada, NAAJA, são amigos pessoais da faxineira fora do reality.

Naaja também se manifestou em suas redes sociais. Ela compartilhou o vídeo e mandou um recado para a amiga: "To chocada com esse absurdo! Amiga você não merece isso!". Depois ela gravou um vídeo mandando um recado para os fãs do casal e dividindo sua desaprovação: 'Já passei muito pano! Cansei! Passou dos limites já! Não aceito ninguém falar comigo dessa forma e não aceito que falem com a minha irmã assim!".

Me desculpem, mas não vou ficar do lado do Matheus, eu estava adorando eles como casal, mas depois dessa, não tem payperview que salve ele. Eu já assisti muita coisas e já passei pano para várias coisas que ele fez, mas depois dessa não tem como defender ele. Inclusive depois de ele ter respondido para Nicole, isso é uma forma de abuso. E eu não admito isso, não vou aceitar, não vou compactuar. Se vocês não gostarem... 'Ah porque as caprichetes não gostam', não estou nem aí. Me massacrem. Não serei a favor disso, porque é um abuso psicológico, isso não se faz.

A cantora e dj depois compartilhou uma série de comentários que recebeu de fãs do casal e da Unna que criticavam seu posicionamento. As mensagens a acusavam de prejudicar a amiga dentro do reality musical e até questionavam sua amizade. "Não tenho medo de vocês!", respondeu Naaja nos stories.

Isso vai além de jogo! Essa papo de querer me calar usando de que a torcida vai contra ela é piada! Que torcida em sã consciência vai ficar a favor disso! Se for para ter uma torcida assim é melhor não ter! Eu duvido que o Brasil vai deixar ela na mão! Que loucura que estamos vivendo?

Dentro da casa

O comportamento do cantor mineiro também incomodou Nicole Louise, que saiu em defesa da amiga. "Mas o que que tem? Ela confundiu, uai. Oxe, gente do céu", falou a humorista observando o casal cozinhar.

Matheus: "Que foi Nicole?"

Nicole: "Você falou sério? Ela só confundiu, uai."

Matheus: "Primeiro, estamos falando entre nós."

Nicole: "Então tá. Mas pra mim só não fez sentido a forma que você falou com ela."

Matheus: "Mas estamos conversando entre nós, ponto. Eu não falei bravo com ela, eu perguntei porque a gente fez um combinado aqui hoje."

Nicole: "Entendi, só achei estranha a maneira que você falou com ela."

Matheus: "Mas foi com ela, o assunto foi aqui. Se ela achar estranho, ela me fala que achou estranho."

Estrela da Casa - Enquete UOL: quem você quer que vença o reality show? Resultado parcial Total de 24239 votos 3,13% Evellin 7,99% Gael Vicci 7,72% Leidy Murilho 38,46% Lucca 21,17% Matheus Torres 9,85% Nicole Louise 11,68% Unna X Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 24239 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso