Bairro da Glória, no Rio de Janeiro, é eleito um dos mais legais do mundo

O bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, entrou para a lista dos bairros mais "legais" do mundo, segundo o guia britânico Time Out. O bairro carioca, conhecido por sua história e recente revitalização, garantiu a nona posição na lista global. O bairro Notre-Dame-du-Mont, em Marselha, França, ficou no topo do ranking.

O bairro sempre foi conhecido por seus monumentos históricos, mas está passando por uma transformação. A Time Out menciona que a Glória é famosa por pontos como o Outeiro da Glória. No entanto, agora, o bairro atrai um público mais jovem que está revitalizando a área.

O guia também destaca a Praia do Flamengo, que foi limpa e está própria para banho. Além disso, a publicação recomenda explorar os bares da Rua Santo Amaro. Outros programas incluem almoçar no Braseirinho da Glória ou no Labuta Mar, e visitar a tradicional Feira da Glória aos domingos.

A Marina da Glória é um dos principais complexos náuticos e turísticos do Rio de Janeiro. Inaugurada em 1979, ela está situada na Baía de Guanabara e serve como ponto de partida para passeios de barco e eventos. O local se destaca por sua integração ao Parque do Flamengo.

A revitalização da Glória reflete o novo espírito cultural do bairro. A área tem atraído tanto moradores quanto turistas em busca de experiências autênticas. Com seu cenário histórico, o bairro está se reinventando.

O Museu de Arte Moderna (MAM) continua sendo um ponto cultural importante na região. Localizado próximo à Glória, o MAM se soma ao renascimento cultural com exposições e eventos. Isso reforça ainda mais o papel do bairro como um polo de cultura e arte no Rio de Janeiro.

Agora, confira a lista dos 10 bairros mais legais do mundo em 2024, segundo descreve a Time Out:

1. Notre-Dame-du-Mont, Marselha, França

Notre-Dame-du-Mont é o centro da cena boêmia de Marselha. O bairro, com suas ruas estreitas e cobertas de grafite, oferece uma diversidade cultural onde artistas, moradores locais e visitantes convivem. Conhecido por sua atmosfera relaxada e mercados, o bairro é o lar de uma vibrante cena artística e comunitária.

2. Mers Sultan, Casablanca, Marrocos

Um bairro autêntico, com arquitetura art déco e modernista, é o preferido de jovens artistas e trabalhadores do setor cultural. Mers Sultan mantém sua originalidade, sem cafés ou lojas da moda, e é um ponto de encontro para a cena artística local.

3. Pererenan, Bali, Indonésia

Um refúgio tranquilo, longe da movimentada Canggu, com praias de areia preta e uma crescente cena gastronômica. Pererenan é o lugar ideal para quem busca relaxar em meio à natureza e ao charme tradicional de Bali.

4. Seongsu-dong, Seul, Coreia do Sul

Antiga zona industrial que se transformou em um bairro de moda, Seongsu-dong é o "Brooklyn de Seul", com fábricas convertidas em cafés, galerias e lojas de design, e uma cena vibrante de moda e arte.

5. Kerns, Portland, EUA

Kerns combina o charme de uma pequena cidade com uma rica cena cultural, sendo conhecido por suas ruas residenciais repletas de casas antigas e jardins floridos, criando um ambiente tranquilo e acolhedor.

6. Stokes Croft e St Paul's, Bristol, Reino Unido

Este bairro é o coração da cultura afro-caribenha de Bristol, além de ser conhecido por sua arte de rua e cena de música eletrônica. Stokes Croft e St Paul's são essenciais para entender a identidade cultural e social de Bristol.

7. Chippendale, Sydney, Austrália

Um bairro que cresceu organicamente e se transformou em um polo de arte e cultura. Chippendale oferece desde galerias independentes até mercados de alimentos asiáticos, além de pubs que mantêm o espírito comunitário local.

8. Príncipe Real, Lisboa, Portugal

Este bairro de Lisboa mantém seu charme clássico, mas tem se tornado cada vez mais cosmopolita, com a abertura de novos restaurantes, bares e lojas. Príncipe Real continua sendo um ponto de encontro dos intelectuais e artistas da cidade.

9. Glória, Rio de Janeiro, Brasil

Em meio a uma revitalização, o bairro da Glória está ganhando destaque como um dos principais polos culturais do Rio de Janeiro, com novos restaurantes, bares e uma praia renovada, além de sua rica história e monumentos.

10. Windsor, Melbourne, Austrália

Conhecido por sua vibrante vida noturna, Windsor é o bairro "grunge" de Melbourne, com galerias de arte, lojas vintage e uma cena gastronômica diversificada, que inclui desde comida nepalesa até sushi com saquê.