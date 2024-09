A Fazenda 16: Fernando critica reclamação de Flora: 'Cabelo da b*ceta dela'

Após receber uma reclamação de Flora, Fernando desabafou em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Fernando foi até Fernanda contar uma reclamação que recebeu de Flora durante o almoço. Segundo o peão, Flora encontrou um cabelo na comida e mencionou para ele, o cozinheiro. "Foi para ter o que reclamar", disse.

O peão insistiu que, se havia cabelo, era por conta das pessoas que andavam ao redor. "É fácil ter cabelo na minha comida, olha o tanto de gente andando aqui do lado das panelas".

Fernanda ouviu e expressou nojo. "Credo".

Fernando continuou, criticando o cabelo de Flora. "Ela mesma vai lá e fica mexendo nas apenas com aquele seboso dela", disse. "Deve ser cabelo da b*ceta dela".

Sem resposta de Fernanda, o peão concluiu a conversa. "Ah, não tem o que fazer mano, muita falta do que fazer".

