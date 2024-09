The Cure lança "Alone", primeira música nova em 16 anos

LONDRES (Reuters) - A banda britânica The Cure lançou sua primeira música nova em 16 anos nesta quinta-feira, o single "Alone", e confirmou que seu aguardado álbum sairá em 1º de novembro.

A canção melancólica com quase sete minutos de duração é a primeira faixa de "Songs of a Lost World", o 14º álbum de estúdio do The Cure. O último deles, "4:13 Dream", foi lançado em 2008.

A banda apresentou músicas do novo álbum durante a turnê "Shows Of A Lost World", abrindo os shows com "Alone".

"É a faixa que destravou o disco; assim que gravamos essa música, eu sabia que era a música de abertura e senti o álbum inteiro entrar em foco", disse o vocalista Robert Smith, em um comunicado.

"Eu vinha sofrendo para encontrar a frase de abertura certa para a música de abertura certa há algum tempo, trabalhando com a simples ideia de 'estar sozinho', sempre com a sensação incômoda de que eu já sabia qual deveria ser a frase de abertura."

Smith acrescentou que se lembrou do poema "Dregs", de Ernest Dowson, ao terminar a gravação "e foi nesse momento que eu soube que a música -- e o álbum -- eram reais".

O início de "Alone" tem um instrumental de mais de três minutos antes de Smith começar a cantar: "Esse é o fim de todas as músicas que cantamos / O fogo se transformou em cinzas e as estrelas escureceram com as lágrimas".

Ele continua cantando sobre "pássaros caindo de nossos céus", "amor caindo de nossas vidas" e um "lamento de voz quebrada para nos chamar para casa".

A publicação musical britânica NME chamou a música de "épica e emocional", enquanto o jornal Guardian a descreveu como "majestosamente envolta em sofrimento e desespero", dando-lhe quatro em um máximo de cinco estrelas.

O The Cure, que fez sua estreia no final da década de 1970 e é conhecido por seu pós-punk e faixas melancólicas mais sombrias, há muito tempo vinha ensaiando lançar um novo álbum, com Smith revelando o título do disco "Songs of a Lost World" em 2022.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)