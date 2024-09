Após ser arrastada pelos cabelos, Blandina fica pelada no meio da rua

No capítulo de sexta-feira (27), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) fica sem roupa no meio da rua.

O que vai acontecer

Após desconfiar que a loira é a responsável pelas fake news espalhadas na cidade, Quinota (Larissa Bocchino) vai tirar satisfações com ela. "Agora, somos nós duas", diz a mocinha. "O que tu quer de mim, Quinota?", pergunta a outra. "Que tu pare com esse teu joguinho sujo... e rasteiro", responde.

As duas iniciam uma discussão enquanto Blandina está apenas de toalha no hotel. "Você e dona Zefa Leonel são as pessoas mais preconceituosas que já conheci! E eu rezo a Deus para que essa criança não siga o caminho de vocês duas", afirma a vilã. "Não diga um 'a' de meu filho! Tu não se atreva, peste!", rebate Quinota.

Depois disso, a filha de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) pega a rival pelos cabelos e a arrasta até o meio da rua. Não satisfeita com a humilhação, Quinota ainda arranca a toalha de Blandina, deixando-a nua na frente de todos.

Quinota (Larissa Bocchino) deixa Blandina (Luisa Arraes) nua no meio da rua em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.