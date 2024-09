Vivi Fernandes é a primeira eliminada de A Fazenda 16 com 16,52% dos votos

Vivi Fernandes foi a primeira eliminada de A Fazenda 16 (Record). Ela recebeu 16,52% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Sacha Bali e Zé Love continuaram no jogo. As porcentagens dos peões não foram mostradas.

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Todo começo é difícil. O desconhecido assusta. Pra vocês, A Fazenda ainda é um lugar estranho. Tem que ter muita coragem pra peitar essa escolha."

Galisteu falou sobre Zé Love inicialmente. "É um duelo de palavras e atitudes, mas entre aquilo que você fala e o que o outro ouve, tem um abismo. Você tomou uma enxurrada de votos e nem isso te abalou."

Na sequência, se direcionou a Sasha. "Você mostrou que conhece as provas e chegou pronto pra jogar. Você quer abrir mão de um posto que todo marinheiro sonha e até pra tomar essa decisão precisa ter coragem."

Logo após, falou com Vivi. "Seu sonho era A Fazenda, né? Você acabou de casar e aceitou o desafio do Paiol. Pra quem chegou com toda essa moral, tem que jogar e se jogar. Aqui dentro, mais tarde, pode ser tarde demais."

Depois, ela se direcionou aos três. "Se joguem por inteiro, todo dia, até o fim."

Vivi agradeceu a oportunidade. "Tô muito feliz. Fincar meus pés aqui foi uma das maiores realizações da minha vida."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 14344 votos 0,30% Albert Bressan 1,44% Babi Muniz 8,75% Camila Moura 17,37% Cauê Fantin 18,10% Fernanda Campos 0,02% Fernando Presto 2,70% Flor Fernandez 0,66% Flora Cruz 0,29% Gui Vieira 0,27% Gilson de Oliveira 2,86% Gizelly Bicalho 0,70% Juninho Bill 1,43% Júlia Simoura 0,63% Luana Targino 0,49% Larissa Tomásia 11,07% Raquel Brito 1,58% Sacha Bali 17,70% Sidney Sampaio 0,12% Suelen Gervásio 0,28% Vanessa Carvalho 5,91% Yuri Bonotto 0,15% Zaac 7,17% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 14344 votos

