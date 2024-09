2ª punição! Zaac e Fernanda descumprem regras e casa fica sem água quente

Na manhã desta quinta-feira (26), os peões foram punidos depois que Fernanda e Zaac descumprirem as regras de A Fazenda 16.

A punição

O cantor e a ex-affair de Neymar se dirigiram para a área dos animais sem galocha, o que é passível de penalidade na casa. Mesmo sem ter responsabilidade no trato dos bichos, todos devem estar devidamente calçados enquanto outros peões cuidam dos bichos.

"De acordo com a página 5 do Manual do Fazendeiro, todo e qualquer peão que se dirigir à área dos animais durante o período dos tratos, deve estar obrigatoriamente usando as galochas, mesmo que não esteja cumprindo nenhuma obrigação", dizia o comunicado de punição.

Com a falta de MC Zaac e Fernanda Campos, toda a casa foi punida com 8 horas sem água quente. Ao saberem da repreensão, todos os peões aplaudiram a pena considerada 'leve'.

Flor Fernandez, a fazendeira, tentou colocar panos quentes no erro: "Todo mundo vai errar e vai ser punido ainda, tudo bem. Vamos seguir, gente".

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça da edição? Resultado parcial Total de 40590 votos 37,96% Sacha Bali 18,85% Vivi Fernandez 43,20% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 40590 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso