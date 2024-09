Juliana Baroni diz que fez novela na Record 'a contragosto': 'Muito ruim'

Juliana Baroni, 46, detonou a novela "Balacobaco" (2012), da Record TV, que ela mesma estrelou.

O que aconteceu

Baroni admitiu que fez o folhetim "a contragosto" e classificou a trama como "muito ruim". "Eu fazia uma novela chamada 'Balacobaco' na Record e era uma novela ruim, mas ruim e eu não queria fazer", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Atriz explicou que, além de achar a novela ruim, as gravações atrapalharam os ensaios de uma peça que ela estava fazendo. "Estava fazendo uma peça superbacana com a Ingrid Guimarães que eu tive que abandonar os ensaios para poder fazer essa novela porque não dava para conciliar as duas coisas. Eu fiz a novela a contragosto", completou, ressaltando que sua personagem morreu no decorrer do folhetim.

"Balacobaco" foi escrita por Gisele Joras para o horário das 22h da RecordTV. A trama tinha no elenco, além de Baroni, nomes como Juliana Silveira, Victor Pecoraro, Bruno Ferrari e Bárbara Borges.

Juliana Baroni tem em seu currículo o fato de ter sido paquita da Xuxa e ter feito novelas de sucesso na Globo. Entre outras, ela esteve no elenco de "Salsa e Merengue" (1996), "Uga Uga" (2000) e esteve nas temporadas 4 e 5 de "Malhação". Na Record, ela também fez "Ribeirão do Tempo" (2010) e seu última novela foi "Cúmplice de um Resgate" (2015-16) no SBT.