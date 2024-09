Após reencontrar Viola, Mércia xinga protagonista em 'Mania de Você'

No capítulo de quinta-feira (26), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia (Adriana Esteves) fica indignada ao reencontrar Viola (Gabz) na ilha.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após descobrir que o filho contratou a antiga namorada em segredo, a governanta briga com ele. "Agora eu sei porque me queria longe", diz ela. "Qual o problema? É direito meu. Vai ficar de olho no que faço? Não cuidou de mim quando eu era menino, vai cuidar agora depois de grande?", pergunta o hacker.

Mércia chama Viola de 'desgraça'. "Meu filho, escuta o que eu vou te dizer. Essa Viola vai ser a sua desgraça. Escolhe qualquer uma, menos essa! Você tá repetindo o mesmo erro de quando veio pra Angra no passado!", garante.

A ex-amante de Molina (Rodrigo Lombardi) continuará muito revoltada com a situação. "Você se deu ao trabalho de abrir esse restaurante três estrelas só pra ela vir pra cá, não é? E ela nem imagina que trabalha pra você, né? Você está imaginando contar isso pra Viola quando? Antes ou depois de levar ela pra cama? O certo era eu ir lá no restaurante abrir o jogo! Mas em respeito a você, vou me recolher", fala.

A vilã diz que Luma (Agatha Moreira) era a mulher ideal para Mavi. "Eu criei Luma como uma filha, você sabe', relembra. "E deixou na rua da amargura! Você não foi mãe nem com ela e nem comigo, Mércia. Você não leva jeito pra coisa da maternidade, mesmo. Agora cala essa boca, vai pra cozinha preparar meu sanduíche, anda! Vai!", ordena o filho.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.