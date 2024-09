Top 3: Chico e Bárbara ranqueiam os peões que se destacam em A Fazenda 16

Bárbara Saryne e Chico Barney apontaram, no Central Splash desta segunda-feira (23), quais são os peões que já conquistaram protagonismo em A Fazenda 16 (Record), que estreou há uma semana.

Para Bárbara, Zé Love é o protagonista da temporada até agora. "Zero Love foi quem teve a primeira treta com a Suelen. Ele quem colocou nela esse rótulo de militante que está guiando os outros enredos. E ganha prova, quase venceu a prova do Fazendeiro, tem um poder na mãos que vai influenciar a dinâmica de votação."

"A Camila, eu esperava muito pouco dela, então tudo que ela tem feito tem sido legal, suficiente", avalia Bárbara para o seu segundo lugar do pódio.

Já para o finalizar o trio de destaque, Bárbara diz que tem dúvidas entre Fernanda e Larissa. "A Fernanda traz algo curioso. A Larissa eu não queria nem que entrasse, porque eu tinha lembrança de Big Brother e Túnel do Amor, mas tem aproveitado todos os momentos. Tudo que aparece ela usa a favor dela."

Para Chico, o trio que ele mais acha que rende, e não necessariamente concorda são: "Zé Love, irrepreensível; Suelen, sigo encantado por ela, acho ela muito firme, uma ótima participante de reality. E sabe quem está me surpreendendo? Gizelly Bicalho."

Ele avalia que a entrada de Gizelly causou uma desorganização nos grupos formados no início do programa. Junto com Vivi Fernandez, Albert Bressan e Cauê Fontan, a ex-BBB se juntou aos peões na quinta-feira (19), ao serem os mais votados do Paiol.

"Ela tem um magnetismo que as coisas estão já começando a girar ao redor dela", argumenta. Ele lembra que a advogada tem rendidos bons momentos apenas conversando com os colegas, fazendo boas perguntas, sabendo do passando deles. "O pessoal gosta de colar nela e falar, porque ela é uma pessoa interessada."