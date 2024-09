Já pode ter CPF? 4 dias de brasileira de Katy Perry tiveram coxinha e funk

Katy Perry, 39, encerrou sua passagem pelo Brasil após quatro dias. Relembre tudo o que a artista fez no país, além de cantar no Rock in Rio na sexta-feira (20).

Chinelo com bandeira do Brasil

A famosa mal chegou e já aterrissou em terras brasileiras com um chinelo de dedo. Além de contar com uma bandeirinha do Brasil, o item ainda tinha as cores da bandeira. Ela desembarcou na terça-feira (17) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Participação especial no Estrela da Casa

A artista invadiu o novo reality show da Globo e conversou com os confinados na quarta-feira (18). "Isso aqui é uma versão do que acontece no mundo real. Essas coisas acontecem 24 horas por dia, é ótimo que vocês não tenham contato com redes sociais, quando chegarem no mundo real vão perceber que é muito mais intenso", aconselhou.

Perry ainda presentou os participantes com uma música. Ela revelou que eles seriam os primeiros a ouvir seu single "Gorgeous" quando fossem acordados pela produção do programa.

Em sua passagem pelo Estrela da Casa, a norte-americana até aprendeu a dançar funk. Mayarah e Thália ensinaram alguns passos para a cantora.

Katy Perry aprende a dançar funk no Estrela da Casa Imagem: Reprodução/Globoplay

Lançamento de novo álbum e pizza na madrugada

A artista aproveitou a vinda ao Brasil para lançar seu novo álbum, "143". Ela anunciou da sacada do Copacabana Palace, hotel em que se hospedou, que o disco já estava disponível para ser ouvido no Brasil.

Após o lançamento, a famosa distribuiu pizza para os fãs na madrugada. Katy Perry disse que os fãs a alimentavam e agora ela os alimentaria.

Coxinha no Mais Você

Até a coxinha foi enaltecida pela famosa. Perry se surpreendeu com o salgadinho no Mais Você: "Eu quero 14 dessas. Foi o melhor que já comi. Te amo, Ana Maria".

Ela ainda comeu pão de queijo e pudim de leite no programa. Na ocasião, foi entrevistada pela repórter Luiza Zveiter.

Katy Perry come coxinha no Mais Você Imagem: Reprodução/Globo

Chave de casa de Dani Calabresa

O retorno de Katy Perry ao Brasil tem uma preocupação a menos: hospedagem. Dani Calabresa brincou e deu a chave de sua casa para a cantora. Por sua vez, a artista guardou o presente em seus seios.

Dani Calabresa dá chave de sua casa para Katy Perry Imagem: Reprodução/Instagram

RG gigante ela já tem...

Só falta tirar o CPF, já que até um RG Katy Perry já tem. A famosa foi surpreendida com uma carteira de identidade com seu "nome brasileiro". Os funcionários da gravadora Universal Music Brasil explicaram que Catarina Pereira seria seu nome em português.

Despedida com biquíni "brasileiro" e flores na sacada

Katy Perry encerrou sua passagem pelo Brasil da sacada do hotel. A cantora usou um biquíni com as cores da bandeira do país, agradeceu os fãs, disse que os amava e jogou flores.