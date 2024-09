'Ainda Estou Aqui' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025

A Academia Brasileira de Cinema escolheu o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, para representar o Brasil na disputa por uma vaga ao Oscar 2025.

O que aconteceu

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pela Academia, após ser escolhido por unanimidade pela Comissão de Seleção. O filme disputará uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional, cujos dez pré-selecionados serão revelados no dia 17 de dezembro. Os finalistas serão conhecidos apenas em 17 de janeiro, quando for divulgada a lista com todos os indicados ao Oscar 2025.

'Ainda Estou Aqui' é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas. Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo.

Bárbara Paz, presidente da Comissão de Seleção

Walter Salles disse que é uma "honra" representar o Brasil no Oscar e em outros festivais. "Esse filme existe, antes de mais nada, para se relacionar com o público brasileiro. Nada disso seria possível sem o livro fundamental de Marcelo Rubens Paiva e o apoio da família Paiva, que nos inspiraram constantemente nessa jornada."

Aproveito para celebrar o fato de o cinema brasileiro estar sendo abraçado e premiado desde o início do ano nos principais festivais internacionais como Sundance, Berlim, Cannes, Veneza, Locarno. [...] Esse conjunto de filmes prova que nossa cinematografia se reergue depois de anos difíceis. Torço para que o ano que vem seja ainda melhor para o cinema brasileiro. Walter Salles

Fernanda Torres também comemorou a escolha e disse que todos precisam conhecer Eunice Paiva. "Ela é o elo entre o ontem e o agora. Todos nós, envolvidos na feitura de 'Ainda Estou Aqui', estamos muito comovidos com a recepção do filme".

"Ainda Estou Aqui" disputou a indicação brasileira com outros cinco títulos: "Cidade Campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges; e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.

Prêmios em Veneza

A escolha vem após "Ainda Estou Aqui" ter ótima recepção no Festival de Veneza, na Itália. O longa levou o público às lágrimas e foi ovacionado na sessão de gala, deixando os atores Fernanda Torres e Selton Mello emocionados com os aplausos.

A produção ainda garantiu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival, para Murilo Hauser e Heitor Lorena. A história é baseada em um livro escrito por Marcelo Rubens Paiva.

O longa de Walter Salles tem como protagonista a mãe do autor, Eunice Paiva e sua luta à ditadura militar após a prisão e desaparecimento do marido, Rubens Paiva. Selton interpreta Rubens, e Fernanda é Eunice.

Fernanda Montenegro também tem uma rápida participação no filme como Eunice mais velha.

"Ainda Estou Aqui" estreia nos cinemas em 7 de novembro. Antes disso, porém, ele será exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro.