Sonho de consumo do K-pop: veja sete discos diferentões que todos querem

Quando o assunto é marketing e estética o K-pop dá aulas. Com embalagens de discos cada vez mais diferentes e inclusões tão desejadas, que se tornam itens valiosos na coleção de fãs, as empresas sul-coreanas podem ter diversos defeitos —e sabemos que têm— mas criar álbuns legais não é um deles. Claro, não podemos generalizar, algumas empresas ainda não se arriscam, ou não possuem dinheiro suficiente para investir em peças tão fora da caixa.

Entretanto alguns discos lançados no último ano mostraram que estamos vivendo uma fase ótima em criação de discos diferentões. O Splash trouxe uma seleção com sete álbuns criativos e desejo até de não fãs.

1. O toca disco do aespa

Nenhum disco se tornou tão objeto de desejo do que a versão CD Player de "Armageddon" do aespa. O álbum nem havia sido lançado e já tinha causado uma comoção online. Com tiragem limitada, virou item para a ala rica do fandom pois custa US$ 130. Para importar, cerca de R$ 2.000 com conversão da moeda e taxas.

2. O drink de Kim Kibum

"Pleasure shop" acabou de ser lançado (23) e uma das suas versões já chama atenção: uma taça de drinks. Quem acompanha a carreira do KEY não se surpreende com a criatividade do cantor, que em todo disco que lança, tem ensaios super diferentes, fotos com ótimos conceitos e discos em formatos distintos. Já tivemos VHS, disquete, e agora uma taça. Qual será a próxima criação do querido?

3. As diversas bolsinhas do NewJeans

NewJeans pode estar vivendo um drama pessoal com briga de CEOs e agências, mas se tem uma coisa que o grupo faz bem é vender discos, principalmente por serem diferentes e fofos. Sempre com algum tipo de bolsinha, o conteúdo das meninas ficou ainda mais atrativo com a parceria com "As Meninas Superpoderosas" e o famoso artista Murakami. Tudo é muito bonito e altamente colecionável.

O disco "Supernatural" versão Murakami:

4. O chaveiro do Jaehyun

Uma das melhores coisas que um disco pode te dar, além da música, claro, são as inclusões úteis. Esse é o caso de uma das versões de "J", disco de debut solo do Jaehyun (NCT 127). Um chaveiro lindo, com direito a foto dele, pronto pra enfeitar a bolsa de qualquer nctzen.

5. Baekhyun e sua lata de abacaxi

Atual sonho de consumo de muita exo-l por aí, o primeiro disco solo do Baekhyun em sua própria empresa é nada mais, nada menos, do que uma lata de abacaxi. Ideia perfeita para um disco cuja faixa-título se chama "Pinneaple slice" (pedaço de abacaxi).

6. A balaclava do LE SSERAFIM

Outro disco lançado faz pouco tempo que veio com uma inclusão fofa e útil é o "Crazy" das LE SSERAFIM que possui uma versão chamada "balaclava", que vem com a touca que elas usam. E dá pra usar no rosto inteiro, ou dobrada, como elas mostram em diversos vídeos.

7. O bonequinho do Yeonjun

Por fim temos a mixtape do debut do Yeonjun (TXT) que ainda nem saiu e já tem muita moa colocando a versão física nos seus carrinhos de compras virtuais pois a Hybe resolveu criar um chaveiro-boneco com o próprio Yeonjun mascando chiclete (o single se chama GGUM). Uma situação enorme de "cale a boca e pegue meu dinheiro".