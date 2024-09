1ª punição de A Fazenda! Fernanda descumpre 2 regras, e casa é penalizada

Fernanda Campos, que foi para a baia depois da Prova de Fogo do último domingo (22), cometeu duas infrações seguidas o que gerou uma punição de seis horas sem água quente para todos os peões.

Segundo as regras, os moradores da baia precisam usar as vestimentas xadrez dadas pelo programa, sem a possibilidade de usar peças pessoais por baixo. Fernanda e Sacha Bali, que também está na baia com a peoa, colocaram roupas por baixo do uniforme gerando uma infração.

Depois, ao perceber que ter descumprido a primeira regra, Fernanda voltou para a sede para deixar sua roupa e a de Sacha, depois do sinal sonoro para que o peões da baia se dirigissem para o local, gerando a segunda falta.

Com a quebra das normas, todos os peões foram punidos com seis horas sem água quente nesta segunda-feira (23). Na baia também estão Sidney Sampaio e Albert Bressan.

68268

true

http://splash.uol.com.br/enquetes/2024/09/17/a-fazenda-2024---enquete-uol-pra-voce-qual-o-melhor-nome-da-edicao.js

LIVES



Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:



10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin



13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo



18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso