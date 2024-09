Viúva de Chrystian revela como foi fim da dupla com Ralf: 'Não se falavam'

Key Vieira, 54, contou os bastidores por trás do fim da dupla sertaneja Chrystian e Ralf, anunciado em 2021.

O que aconteceu

Em uma participação da viúva de Chrystian, morto em junho deste ano, no Domingo Record, ela contou detalhes que levaram ao fim da parceria musical do marido com irmão, Ralf, depois de 38 anos. "Não houve briga. Eles não estavam se falando, mas brigar, eles não brigaram."

Dupla é que nem casamento, foram 38 anos de uma relação de muitos shows, eles viajavam muito. Com 38 anos, o Chrystian queria fazer uma carreira solo, tinha vários projetos que ele queria e, com a dupla não dava pra fazer. Então ele resolveu seguir a carreira solo.

Em 2021, Chrystian e Ralf anunciaram o fim definitivo da dupla. Chrystian seguiu para uma turnê solo enquanto Ralf anunciou uma parceria musical com Eduardo Costa. Esse não foi a primeira separação da dupla. Em 2000, eles fizeram uma pausa para focar em álbuns solo, mas voltaram no ano seguinte, lançando o disco "De volta".