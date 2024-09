Transmissão ao vivo de Shawn Mendes no Rock in Rio: veja onde assistir

O show de Shawn Mendes no Rock in Rio será realizado neste domingo (22), a partir da 0h (de Brasília), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

Shawn Mendes está afastado dos palcos desde 2022. Ele retornará como a principal atração do Palco Mundo no último dia de Rock in Rio 2024.

Shawn Mendes também tem três indicações ao Grammy no currículo. Ele deve se apresentar com hits de sucesso como "Stitches", "Treat You Better" e "In My Blood",

A apresentação de Shawn Mendes será no Palco Mundo. Antes dele, Luísa Sonza, Ne-Yo e Akon se apresentam no mesmo palco.

Shawn Mendes - Rock in Rio