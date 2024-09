Em A Fazenda, Sacha diz que avô assassinava nazistas: 'Bastardos Inglórios'

Sacha Bali deixou alguns participantes de A Fazenda 2024 (RecordTV) surpresos ao contar a história de sua família.

O que aconteceu

O peão contou que sua avó sobreviveu ao Holocausto. Ele ainda disse que seu avô participava de uma guerrilha contra nazistas, e o comparou ao filme "Bastardos Inglórios" (Quentin Tarantino, 2009).

Sacha: "A minha avó era judia. Mataram o pai e a mãe dela na frente dela. Mataram sete dos irmãos dela, e ela foi a escolhida pelos pais para sobreviver. É uma história muito doida. Ela foi pra campo de concentração... Bagulho doido".

Sacha: "Quando terminou a guerra, ela foi para a Inglaterra porque ela soube que tinha algum parente dela na Inglaterra. Meu pai nasceu na Inglaterra. Aí ela descobriu que tinha uma irmã dela que estava viva em Copacabana [no Rio de Janeiro]. Na época, a galera colocava um 'classificado' em jornais. Todos os jornais do mundo eram obrigados a ter um lugar onde você falava 'meu nome é tal, sou filho de fulano, estou em tal lugar'".

Sacha: "E olha que loucura: O meu avô, pai do meu pai, era... Sabe aquele filme 'Bastardos Inglórios'? Ele era 'bastardo inglório', mano. Ele ficava de guerrilha, matando nazista no mato. Ela [avó] casou com ele [avô], e eles vieram juntos para o Brasil".