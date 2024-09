Transmissão ao vivo de Katy Perry no Rock in Rio hoje: veja onde assistir

O show de Katy Perry no Rock in Rio será realizado nesta sexta-feira (20), a partir da 0h (de Brasília), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

Katy Perry é a artista que mais vendeu na história da Capitol Records e tem mais de 115 bilhões de streams. Ela lançou seu primeiro grande sucesso em 2008, o single "I Kissed a Girl", que alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100.

Com um novo álbum da artista a caminho, os fãs esperam ouvir pelo menos uma das músicas inéditas na Cidade do Rock.

A apresentação de Katy Perry será no Palco Mundo. Antes dela, Ivete Sangalo, Cyndi Lauper e Karol G se apresentam no mesmo palco.

Katy Perry - Rock in Rio 2024