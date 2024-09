Pouco antes de se apresentar no Rock in Rio, Karol G entrou no clima brasileiro e surgiu usando uma camiseta do Brasil.

O que aconteceu

A cantora publicou em sua conta no Instagram uma foto usando uma camiseta com as cores do Brasil. A peça ainda traz a bandeira do país e a inscrição "Rio de Janeiro", se referindo à cidade onde ela se apresentará nesta sexta-feira (20).

Antes disso, a artista já havia publicado uma foto feita em uma visita à Cidade do Rock. Na imagem, é possível ver o logo do Rock in Rio iluminado.

Karol G posa com camiseta do Brasil pouco antes de show no Rock in Rio Imagem: Reprodução/Instagram