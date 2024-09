Repertório de Joss Stone no Rock in Rio vai da fossa à pista de dança

Joss Stone, uma das headliners da noite de quinta (19) do Rock in Rio, subiu ao palco Mundo com meia hora de atraso — atípico para um festival grande. Uma das vozes que popularam os charts de soul music pop nos últimos 20 anos, ela entregou um show correto, com hits e algumas novidades com sonoridade mais voltada para a disco music. Além de ser dona de uma voz poderosa, Stone aumenta os standards em relação a carisma. Já na segunda música, ela desceu para cantar perto do público e dançar junto com as pessoas.

DA FOSSA À PISTA

Stone cantou sobre dores de amores, mostrou sua veia jazzística acompanhada de uma banda potente e arriscou momentos de pista de dança. Versatilidade que comprovou sua potência vocal.

CARISMA

Falante, animada, comunicativa e zero carão, Stone mostrou que 20 anos de estrada não precisam necessariamente bordar ou deixar um artista mais cínico.

DISCO

Sim, teve megamedley com hits da disco, gênero musical que ela já declarou em entrevistas ser o único a arrancar alguma empolgação de sua filha. Que bom para os 40+ que estavam em sua plateia.

Joss Stone desceu do palco e foi pra galera no Rock in Rio 2024 Imagem: Leo Franco/AgNews

CENOGRAFIA

Joss Stone mostrou que uma iluminação correta e elementos simples como papel picado podem, sim, entregar um show bonito, mesmo num Rock in Rio.

CABELO OK, MAQUIAGEM OK

O figuro é uma arma poderosa pra comunicar a intenção de um show. Stone subiu ao palco com um vestido que poderia ter sido comprado numa Animale da vida, sem ostentação, com sua banda toda vestida de branco, passando uma vibe de roda de umbanda chic.

HITS

Ela lançou mão de hits alheios como "Son of a Preacher Man", de Dusty Springfield, 'Piece of My Heart", de Janis Joplin, numa versão potente, e 'We Are Family", da Sister Sledge, para dar eventuais acordadas no público.

Assista a um trecho do show de Joss Stone: