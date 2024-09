Como será a inauguração da loja de Tia Salete em 'No Rancho Fundo'?

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Tia Salete (Mariana Lima) vai realizar o sonho de abrir sua loja.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

O trabalho da irmã de Zefa Leonel (Andrea Beltrão), que vem conquistando agora os moradores de Lapão da Beirada, vai ganhar um abrigo especial: a linda loja Salete Maria.

Isso vai causar a inveja de Corina Castello (Isis Broken). A lojista era até então a única a dominar o mercado da moda na cidade.

No capítulo de sexta-feira (20), às vésperas da inauguração, Tia Salete e Corina Castello trocam farpas e a tia de Quinota (Larissa Bocchino) avisa que seu estabelecimento vai receber uma benção de Padre Zezo (Nanego Lira). Ela deixa claro que, qualquer pessoa que tente entrar na loja com cobiça no coração, há de ser fulminada pela justiça divina.

No capítulo de segunda-feira (23), Tia Salete está feliz e, ao mesmo tempo, preocupada se as pessoas vão gostar se seu rendado. Zefa Leonel diz que a resposta para isso está do lado de fora, onde uma pequena multidão aguarda ansiosa para conhecer a loja.

A loja de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Com a presença da família e de Floro Borromeu (Leandro Daniel), além de Padre Zezo e Dracena (Nina Tomsic), Tia Salete abre as portas de seu estabelecimento, assim que o espaço é abençoado. A inauguração é um sucesso!

Tia Salete e Dracena usam na inauguração peças em renda bilro, técnica dominada pela irmã de Zefa Leonel em seu trabalho. As peças que as personagens usam na abertura da loja foram confeccionadas pela equipe de figurino de 'No Rancho Fundo', liderada pela figurinista Júlia Ayres, a partir de toalhas rendadas encontradas na Central de Artesanato do Ceará.

Tia Salete (Mariana Lima) e Dracena (Nina Tomsic) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A loja de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A loja de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A loja de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A loja de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A loja de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A loja de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.