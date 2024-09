Fernanda cogita bater sino em A Fazenda 16: 'Sofrendo bullying'

Em conversa na casa da árvore durante a madrugada de quinta-feira (19) em A Fazenda 16 (Record), Fernanda cogitou tocar o sino e desistir do programa.

O que aconteceu

Fernanda desabafou sobre ser alvo do grupo maior da casa. "Odeio ser vítima de qualquer coisa, mas aqui tá f*da. Chorar, ser vitimista... É muita gente contra..."

Ô, gente, eu não tô precisando muito dessa grana, não. Qualquer coisa vou lá e bato o sino. Fernanda Campos

A influenciadora disse que estava "enlouquecendo" e Babi tentou animá-la. "Agora é a hora de ser louca!

Zé Love incentivou. "Tem coisa que você fala pilhada só. Todo mundo precisa da grana."

Pouco antes, ela desabafou sobre como estava se sentindo. "Tô me sentindo sofrendo bullying na escola."

Zé Love tentou animá-la, lembrando-a que ainda vão haver dinâmicas de apontamento.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 58633 votos 0,19% Babi Muniz 29,20% Camila Moura 4,31% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,36% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,77% Gilson de Oliveira 1,92% Gui Vieira 0,74% Juninho Bill 1,23% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,03% Larissa Tomásia 56,51% Raquel Brito 0,12% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,17% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,56% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58633 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso