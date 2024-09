Deolane: influenciadora pode solicitar transferência para presídio em SP?

Deolane Bezerra, 36, está presa na CPFB (Colônia Penal Feminina de Buíque), a 280 km de Recife. A influenciadora foi detida preventivamente durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Advogada, que tem residência fixa em São Paulo, pode solicitar transferência para uma unidade prisional mais próxima de casa? Sim. Ela terá o pedido atendido? Depende de análise do juiz responsável pelo caso. O direito está previsto na Lei de Execução Penal.

A jurisprudência entende que este direito não é absoluto, cabendo ao juiz do caso analisar a conveniência da medida. Advogado Sérgio Bessa, especialista em direito penal, em conversa com Splash

Imóvel principal da influenciadora está localizado em um condomínio de luxo em Alphaville, Barueri, região da Grande SP composta por imóveis de alto padrão. Uma residência no local custa entre R$ 15 milhões e R$ 60 milhões, além de condomínio mensal em torno de R$ 12 mil.

Defesa de Deolane vai pedir a transferência? Ainda não há informações. Splash entrou em contato com os advogados da famosa, mas não obteve retorno até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco informou que não pode divulgar detalhes sobre uma possível transferência por "questão de segurança". Além disso, o órgão ressaltou que o processo está em segredo de justiça.

Por se tratar de um caso de repercussão, ela está em uma cela reservada para resguardar a sua integridade física. Deolane teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça para a concessão de sua prisão domiciliar. SEAP/PE, por meio de nota

Volta à prisão

Deolane Bezerra publicou foto em protesto contre decisão judicial Imagem: Reprodução/Instagram

Deolane voltou à prisão no dia 10 de setembro, após descumprir uma medida cautelar. Ela estava proibida de se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e/ou outros meios de comunicação. Entretanto, ao deixar o local, a advogada chamou a prisão de "criminosa" e publicou uma foto de rosto com uma fita na boca —em referência à medida.

A influenciadora digital havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar no dia 9, após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar um pedido de habeas corpus.

Investigação

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra Imagem: Clayton Felizardo/Brazil News

Influenciadora e a mãe, Solange Alves, foram presas no dia 4 de setembro. As duas foram detidas durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação trouxe à tona apuração que começou em 2022. A investigação indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho —que é ilegal no Brasil— para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que "mantém plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".