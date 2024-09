Com 'FRXV', Felipe Ret eleva patamar dos shows de rap/trap no Rock in Rio

Felipe Ret superou o desafio de fazer seu show de 15 anos de carreira caber em uma hora de apresentação no palco Sunset na tarde desta quinta (19). Com labaredas, fogos, visuais, jogo luzes e novos arranjos, "FRXV" mostra o esforço do rapper para se destacar. Com banda, instrumentos de sopro e backing vocals, ele mostra um trabalho diferenciado na cena rap/trap — que a Cidade do Rock ainda não tinha visto nesta edição com presença marcante de artistas do gênero. O setlist fez um passeio pelas fases da carreira e deixou o público feliz com o "Ret do velho testamento".

OUTRO PATAMAR

O show se destaca em relação a outros que assistimos no primeiro fim de semana de Rock in Rio tanto pela estrutura quanto pela musicalidade. Desta vez, a pirotecnia foi uma aliada e não o que roubou a cena. O investimento na apresentação com banda, sopros, backing-vocals foi um diferencial.

OSTENTAÇÃO

Além de ostentar na estrutura do show, Ret subiu ao palco carregado de grifes (Balenciaga, Louis Vuitton) e um colar gigantesco que deve valer alguns cifrões. Na cultura trap/funk quanto maior o cordão, maior a respeito.

FEATS

Ret incluiu no repertório seus feats com Maneirinho e Poze -- o Sunset quase vira culto com o público em coro cantando "Me Sinto Abençoado". Ele também recebeu Caio Luccas, da NadaMal -- selo de Ret --, no palco em três faixas, entre elas "Good Vibe" que recebeu indicação ao Grammy em 2023.

Filipe Ret convidou Caio Luccas para seu show no Rock in Rio, na quinta (19) Imagem: Leo Franco/AgNews

NADAMAL

Ret também aproveitou o show para vender seu selo. Com Caio Luccas, cantou em homenagem à tropa da NadaMal. Depois que deixou o palco, um vídeo da tropa foi exibido para o público. É música e bussiness.

SONHO

Ret nunca escondeu o desejo de tocar no festival: "Aquele banco de praça virou esse palco". Em vários momentos, agradeceu a Deus e ao público pela conquista -- ao mesmo tempo que falava em 'fuder fumando muita maconha'. Tem pra todos os gostos.