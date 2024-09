Will Smith veio ao Rock in Rio no papel de rapper e deixou sucesso de fora

Will Smith não veio ao Rock in Rio para fazer um show de música. Veio como astro de cinema, para interpretar (brevemente) o papel de um rapper. Sua "apresentação especial" no Sunset, nesta quinta (19), ensanduichada entre Charlie Puth e Gloria Groove, durou pouco mais de 20 minutos. O homem é um monstro de carisma e seu hip hop farofento tem méritos. O público, porém, queria mais que só um trailer. "Canta a música do 'Um Maluco no Pedaço', seu f** da p***", sumarizou um fã, aos berros.

NARRAÇÃO

Antes de o astro entrar no palco, uma voz feminina, em inglês, anuncia: "Hoje vocês vão fazer parte da história... 60 milhões de discos, inúmeros sucessos de bilheteria... com vocês, Will Smith!".

ESTILO CHACRINHA

Smith veio sem banda e sem DJ. Contou apenas com bases pré-gravadas e um grupo de dançarinas vestidas de vermelho e preto. Compensou as ausências pulando muito e conversando bastante com a plateia. E arriscou versos em português em "Bad Boys".

REFORÇO

Smith apresentou seu último single, "You Can Make It". A música é meio rap, meio gospel, 100% autoajuda. Contou com a ajuda do coral Cariocanto, turma aqui do Rio de Janeiro que fez bonito nos backing vocals.

19.set.2024 - Will Smith se apresenta no Palco Sunset do quarto dia de Rock in Rio Imagem: Daniel Ramalho/AFP

EDITADAS

Como o rapaz citado no primeiro parágrafo notou, Will não cantou "Yo Home to Bel-Air", tema da serie "Um Maluco no Pedaço". Também faltou o hit "Boom! Shake the Room". Felizmente, os outros bons momentos de sua carreira musical (não são tantos) estiveram no show. O melhor deles, "Summertime" (1991), encerrou o set, em uma versão picotada.