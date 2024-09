Para Sempre MPB une 'pioneiras' Gaby Amarantos e Majur: 'É algo absoluto'

O "Dia Brasil" do Rock in Rio contará com homenagens e estreias. No show "Para Sempre MPB", no dia 21, Gaby Amarantos se consagra como a primeira artista do Norte a se apresentar no Palco Mundo. Enquanto Majur será a primeira cantora trans.

O que vai acontecer

As duas se unem a nomes consagrados da MPB. Elas dividem o palco com Ney Matogrosso — que abriu a primeira edição do festival em 1985—, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury e BaianaSystem.

Eu acumulo pioneirismos na minha carreira e venho entendendo cada vez mais a importância disso. Eu quero fazer meu tecnobrega, que é uma música negra que vem da periferia, levar minha aparelhagem, aterrizar minha nave espacial — que vem voando do Pará — nesse dia tão importante. Gaby Amarantos

A cantora, que acaba de ter seu trabalho nomeado como patrimônio cultural e imaterial do Pará, foi confirmada no line-up do festival após uma série de posicionamentos de artistas. Fafá de Belém, por exemplo, falou sobre a falta de representantes da região Norte em uma homenagem à música brasileira "Eu fico muito feliz com a forma que o nosso povo nos defende. Eu recebi mensagens do país inteiro clamando pela presença de artistas do Norte. Eu fico muito feliz pela forma que a coisa foi se costurando...", afirmou.

É um show com outros artistas, mas eu quero aproveitar o meu momento ao máximo para trazer a minha cultura e mostrar que não existe Brasil sem o Pará. Por que nossa música é vista como regional e a música do sudeste é nacional? A música do Pará é brasileira. Gaby Amarantos

Gaby Amarantos é uma das cantoras convidadas para o show Para Sempre MPB Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Na grande festa da música nacional, a promessa é ter um hit atrás do outro. Cada artista irá cantar três músicas e convidar outra atração para o palco, até o momento em que todos se apresentam juntos. Zé Ricardo, vice-presidente artístico do festival, afirma que essa organização pode ser modificada.

O feat de Gaby Amarantos com Majur já está garantido, de acordo com a paraense. "Amo todo mundo que vai estar naquele palco. Nesse show mostramos que a MPB se renova. Acho que junto com a Majur apresentamos essa renovação que leva para o Brasil essa música dita regional", completou Gaby.

Majur já esteve no Rock in Rio ao lado de Emicida, em homenagem a Elza Soares e também em participação no show de Ludmilla. As três vezes no Palco Sunset. Desta vez, ela estreia no Palco Mundo.

É histórico e eu não estou entendendo ainda. Acho que ainda vai cair a ficha para mim. Ser a primeira mulher trans a estar no Palco Mundo, na história do Rock in Rio, é algo absoluto. Eu só tenho a agradecer às minhas antepassadas e digo para as meninas de agora: o futuro é seu quando você quiser fazer! Majur

Majur se sente orgulhosa e, ao mesmo tempo, privilegiada. "Eu consegui realizar isso, fazer parte da música brasileira do jeito que eu faço. Me sinto respeitada, independente de gênero, de religião; não é sobre isso, é sobre arte, expressão de arte. E isso eu sei exatamente o que eu estou fazendo", afirmou a Toca.

A baiana adiantou que o projeto do show já está desenhado, mas ainda em construção. Ela explica que vai por um caminho lúdico durante os ensaios, que seguem a todo vapor. Para ela, a apresentação representa uma espécie de passada de bastão.

Majur, que se apresenta pela primeira vez no palco Mundo do Rock in Rio Imagem: Denilson Santos e Francisco Cepeda/Divulgação

Eu vou estar no palco com artistas que fizeram isso comigo, especificamente, a Daniela Mercury e Margareth Menezes, que foram as primeiras pessoas que me colocaram no trio em Salvador, baianas conterrâneas como eu, minhas referências do afropop. Assim como Carlinhos Brown, que também é uma das maiores referências do afropop. Vamos estar ali juntos, todos juntos, cantando a nossa música. É algo que eu não imaginava que iria acontecer agora. Majur

O "Para Sempre MPB" será a segunda apresentação desse dia do Palco Mundo. O chamado Dia Brasil rola no segundo sábado de festival (21/9) e ainda há ingressos disponíveis.