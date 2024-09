Diversa, 'Hacks' espanca favoritismo de 'O Urso' no Emmy; veja destaques

Eleita a melhor série de comédia pelo Emmy 2024, "Hacks" surpreendeu os fãs e "espancou" o favoritismo em torno de "O Urso".

A premiação aconteceu neste domingo (15) e, na realidade, concedeu mais prêmios para "O Urso". Foram quatro: melhor atriz coadjuvante, ator principal e ator coadjuvante de comédia, e melhor direção.

No entanto, foi "Hacks" quem venceu o prêmio de maior destaque, além de melhor atriz e melhor roteiro de série de comédia. A série da Max narra a história de uma escritora e uma comediante em declínio, que tentam salvar suas carreiras.

Segundo Vitor Búrigo, muita gente ficou "feliz e surpresa". "Hacks acabou roubando o lugar do Urso; desbancando o favoritismo da série, que foi a segunda maior vencedora", diz. "Fiquei muito feliz por essa narrativa sobre a decadência, o retorno e a nova vida".

'Hacks' também brilha por diversidade

Ao entregar o protagonismo para Jean Smart, de 73 anos, "Hacks" também permite que pessoas da terceira idade brilhem em bons papéis, afirma Flavia Guerra. "Ela é uma senhora, e é interessante ter atrizes dessa idade indicadas ao Emmy. Diversidade conta, e é importante".

Segundo a colunista, as séries têm tratado cada vez mais da questão do etarismo, independente do gênero.

Assista à íntegra do Plano Geral:

