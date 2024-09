Astro da Marvel conta como perdeu 34 kg e nega distúrbio

Dave Bautista, 55, tranquilizou seus fãs preocupados com sua saúde após ele perder bastante peso.

O que aconteceu

O ator, conhecido por integrar filmes da Marvel, contou como perdeu 34 kg. Ele ainda negou que esteja sofrendo de algum distúrbio alimentar.

Em participação ao podcast Insight With Chris Van Vliet, ele disse que não está comendo muito, mas que não passa fome. "Só não estou comendo muito e não estou passando fome nem nada. Demorou uma eternidade [para a transformação física ocorrer]. Como as pessoas já me viram muito maior ao longo dos anos, elas acham que estou anoréxico, mas sou um cara grande".

Ele disse estar se sentindo ótimo com a nova forma física. "Concluí que quanto mais magro, melhor me sinto. E também concluí que quanto mais fino, melhor eu fico na câmera, melhor eu fico ao lado de outros atores".