Gizelly Bicalho, D'Black e mais: veja quem está no Paiol de A Fazenda 16

A Fazenda 16 (Record) está no ar! Durante a estreia da temporada nesta segunda-feira (16), foram revelados os oito nomes que estão no Paiol e disputam as últimas quatro vagas do reality.

Confira quem está no Paiol

Gizelly Bicalho, ex-BBB 20

A ex-bbb Gizelly Bicalho Imagem: Reprodução/Instagram

Vinícius D'Black, ex-Power Couple e cantor

Vinicius D'Black Imagem: Reprodução

Albert Bressan, ex-Power Couple e empresário

A Fazenda 16: Albert Bressan está no Paiol Imagem: Reprodução/PlayPlus

Gabi Rossi, ex-A Grande Conquista e Miss Rondônia

A Fazenda 16: Gabi Rossi está no Paiol Imagem: Reprodução/PlayPlus

Michael Calasans, ex-A Grande Conquista e motorista

A Fazenda 16: Michael Calasans está no Paiol Imagem: Reprodução/Instagram

Vivi Fernandez, atriz e modelo, ex-A Grande Conquista

Vivi Fernandez Imagem: Reprodução/Playplus

Cauê Fantin, influenciador Kwaii

A Fazenda 16: Cauê Fantin está no Paiol Imagem: Reprodução/Instagram

Geovana Chagas, influenciadora Kwaii

A Fazenda 16: Geovana Chagas está no Paiol Imagem: Reprodução/Instagram

Como funciona a dinâmica

Dessa vez, o elenco de A Fazenda contará com 24 participantes. 20 deles entraram direto na sede.

O público votará agora entre os oito integrantes do Paiol. Os quatro mais votados, independente do gênero, fecham as vagas restantes.

O diretor do reality Diogo de Moraes revelou que os quatro selecionados entrarão na sede da Fazenda na quinta-feira (19). Assim, os 24 peões iniciam a disputa pelo prêmio final de R$ 2 milhões.

Após a entrada na casa, os "paioleiros" ainda participarão de uma prova ao vivo para disputar a imunidade com quem já estiver na baia.

