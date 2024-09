Exclusivo! Buda se manifesta sobre Camila em A Fazenda: 'Indiferente'

Lucas Pasin, colunista de Splash, recebeu uma declaração de Lucas Buda sobre a confirmação de Camila Moura, sua ex-esposa, no elenco de A Fazenda 16. O ex-BBB declarou:

Acho que não cabe a mim sentir algo em relação à participação de Camila na Fazenda. É indiferente porque estou muito focado na minha carreira quanto criador de conteúdo, passo a maior parte do meu tempo viajando, participando de eventos, pesquisando e estudando formas de produzir um material de qualidade para meu público. Torço para que ela tenha sorte e sucesso no game. E que consiga conquistar o que foi buscar lá dentro do reality. Sem chances de Paiol.

A resposta foi divulgada em primeira mão por Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash desta segunda-feira. "Achei sensato. Acho que a parte triste da notícia é ele confirmar que não está na próxima temporada. Esperava que ele com a Camila fosse render mais", avaliou a comentarista.

Para Bárbara, desde que a ex-professora ganhou fama com a participação de Buda no Big Brother, o nome dela já era fortemente cotado para o reality rural. "Ficou aquela dúvida se ela renderia. Ela mesma disse que era um pouco tímida."

Mas acredito que a Camila fez propaganda contra si mesma, então foi criado uma expectativa negativa. Isso é bom como participante, porque como esperam pouco, o que ela fizer vai surpreender. É diferente de quem promete muito e decepciona o público.

Segundo Chico, a peoa mostra que está com vontade de rebater as críticas, visto um vídeo publicado ao confirmar sua participação no reality em que dizia que queria ser protagonista de sua história. "Não precisa ser bom, tem que ser interessante. Ela mostra que está disposta a viver, que quer mostrar serviço. Acho que vamos nos surpreender."