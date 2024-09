Transmissão ao vivo do Evanescence no Rock in Rio: veja onde assistir

O show da banda Evanescence no Rock in Rio será realizado neste domingo (15), a partir da 21h12 (de Brasília), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

A banda retorna ao Rock in Rio após 11 anos. Liderada pela vocalista e pianista Amy Lee, Evanescence combina elementos de rock e metal.

A banda é mundialmente reconhecida por suas letras emotivas com atmosferas que chegam a ser sombiras. Entre os principais hits estão "Bring Me to Life" (2003), "My Immortal" (2003), "Going Under" (2003), "Call Me When You're Sober" (2006) e "Lithium" (2006).

Evanescence será a penúltima atração da noite no Palco Sunset, logo após Parlamas do Sucesso e Journey. A noite do rock será encerrada pela banda Avenged Sevengold.

Evanescence - Rock in Rio

Data e hora: 15 de setembro, às 21h15 (de Brasília)

Local: Cidade do Rock, Palco Mundo, no Rio de Janeiro

Transmissão: Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações