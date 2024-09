Paquitas: veja o antes e depois das ex-assistentes de palco de Xuxa

O documentário "Para Sempre Tão Bom", do Globoplay, estreia nesta segunda-feira (16) e contará um pouco da história das meninas que ajudavam Xuxa durante seus programas. Veja o antes e depois de algumas das ex-assistentes de palco da eterna rainha dos baixinhos:

Andrea Veiga

Andrea Veiga é ex-paquita Imagem: Reprodução/Instagram

Andrea foi a primeira paquita de Xuxa. "Todo mundo achava que era só glória, maravilha, show, tudo lindo. Era tudo lindo, mas tinha [problema] também", disse Andreia durante participação no Caldeirão com Mion, da Globo.

Ela atuou como atriz após deixar o time de assistentes de palco. Entre os trabalhos, ela participou da novela "Salomé" (1991), da minissérie "O Portador" (1991) e de "Fina Estampa" (2011). A artista também se destacou no teatro musical.

Letícia Spiller

Letícia Spiller virou atriz Imagem: Instagram

Ainda adolescente, Letícia Spiller se tornou conhecida em todo o Brasil com uma das Paquitas. Nos anos 1980 e 1990, o Xou da Xuxa era um fenômeno de audiência —na TV e fora dela.

A atriz, que tem 51 anos hoje, acumula participações em diversas novelas. Ela atuou em tramas da Globo, como "Quatro por Quatro" (1994), "O Rei do Gado" (1996), "Suave Veneno" (1999), "Senhora do Destino" (2004) e "Salve Jorge" (2012) —apenas para citar algumas.

Vanessa Melo

Vanessa Melo Imagem: Reprodução/Facebook

Ex-paquita participou da chamada "New Generation", no Xuxa Park (Globo), e permaneceu apenas três anos no programa. Ela é formada em jornalismo e grande fã de fotografia.

Jornalista tem 45 anos e trabalha na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Ela também se dedicou à carreira acadêmica, com mestrado em Informação e Comunicação em Saúde pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Diane Dantas

Diane Dantas Imagem: Reprodução/Facebook

Ex-paquita ficou conhecida como Lady Di. Ela ficou no programa de 1995 a 1998, quando deixou a atração de forma repentina. Os fãs a consideram a "mais misteriosa" das ex-assistentes de palco.

Diane contou que decidiu sair do programa sem nenhum problema com as integrantes, mas estava em busca de uma carreira mais estável. Hoje, ela é mãe de dois filhos e trabalha como advogada tributária e empresária.

Tatiana Maranhão

Tatiana Maranhão na época em que era paquita em foto mais recente, com Xuxa Imagem: Reprodução/Instagram

Tati entrou de vez para o time de assistentes em 1987. "Era só uma menina que foi ao Xou da Xuxa e que foi convidada para fazer um teste. Nunca pensei que isso seria o meu trabalho, aparecer na televisão, nada disso. De repente, minha vida mudou", contou no documentário.

Profissional foi contratada para trabalhar como assessora de Xuxa, cargo que ocupa até os dias de hoje. Ela é uma das ex-paquitas mais próximas da apresentadora.

Barbara Borges

Bárbara Borges e Xuxa Meneghel Imagem: Reprodução/Instagram

Barbara estreou ao lado de Xuxa aos 16 anos em 1995. Ela contou recentemente que recebeu um pedido de desculpas de Xuxa pelas coisas que eventualmente passou durante o período.

Barbará Borges e Iran Malfitano curtem juntos os shows do CarnaUOL Imagem: Patrícia Devoraes/BraZil News

Atriz, que participou de novelas na Globo e na Record, venceu a Fazenda 14 (Record). Durante o reality show, ela ganhou um novo amor. A artista e o ator Iran Malfitano se reencontraram após 13 anos do trabalho na novela "Bela, a Feia" (Record) e engataram namoro.

Andréa Sorvetão

Ex-paquita entrou para o time de assistentes em 1986. A presença dela no documentário era incerta após a famosa ficar de fora das homenagens pelos 60 anos da rainha dos baixinhos, no ano passado.

Andréa Sorvetão ganhou apelido de Xuxa, de quem foi paquita Imagem: Reprodução/Instagram

Xuxa se afastou da ex-assistente. Andréa e o marido, Conrado, postaram um vídeo pedindo patrocínio por serem "um casal hétero, cristão e tradicional", em junho de 2021. Os dois, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, também revelaram terem porte de arma. Após isso, Xuxa deu unfollow na ex-paquita.