O que tem no Halloween 'fofinho' da Disney que você não verá em outros dias

Se você imagina que o Halloween dos Estados Unidos só reserva sustos, gritos e produções macabras, saiba que pelo menos em um lugar a festa tradicional do país é cheia de encantos - no sentido bom da palavra. Dentro do Magic Kingdom Park, no complexo Walt Disney World Resort, as festividades são comandadas pelos vilões dos filmes produzidos pela companhia, mas passa longe de amedrontar os frequentadores.

Tanto que as festas que acontecem a cada dois ou três dias, entre agosto e o fim de outubro, são batizadas de "Mickey's Not-So-Scary Halloween Party" - algo como "Festa de Halloween Não Tão Assustadora do Mickey". "Como o nome já diz, a festa não assusta! Aliás, é muito divertida", afirma a criadora de conteúdo Marê Sanz, que participou do evento em Orlando a convite de Nossa.

Quer saber o que o Dia das Bruxas da Disney tem de diferente? A gente conta.

(Quase) 3 meses de evento

As datas do Halloween variam ano a ano e, desta vez, a agenda foi aberta em 9 de agosto e vai até 31 de outubro, que é oficialmente o Dia das Bruxas. É dentro desse período que acontecem as famosas festas do Mickey.

Diferentemente do que rola nos parques da Universal, com uma pegada muito mais assustadora, no Magic Kingdom é só alegria e fofice. Realizadas em dias selecionados (confira datas no site oficial), as festas ocorrem sempre das 19h à meia-noite, mas o acesso ao parque é liberado a partir das 16h.

Ingresso à parte

Esse é um detalhe importante: para participar do evento, é necessário adquirir um ingresso específico, ou seja, não adianta comprar o passe convencional achando que ficará no parque até o horário das ativações especiais. Os preços para o Halloween começam em 119 dólares (mais impostos) e mudam de acordo com a data selecionada.

Não é obrigatório ter o ingresso para a visita em horário tradicional ou reserva para o parque temático nessas ocasiões. Aqui no Brasil, os visitantes podem comprar o ticket para a "Mickey's Not-So-Scary Halloween Party" pelo telefone (11) 4700-2835 ou com operadores seletos Disney/ agentes de viagem.

Atração para qualquer idade

Outro diferencial do Halloween na Disney é que a comemoração não tem um público determinado: agrada dos pequeninos à turma da melhor idade. "Vi crianças bem bebezinhas, interações entre crianças pequenas e vilões, e era tudo muito fofo. A pegada do Halloween da Disney é ser bem família. Não tem nada assustador. É um evento para se divertir mesmo", define Marê Sanz.

Vilões à solta

Quem manda, ou melhor, é destaque na programação são os vilões das histórias do The Walt Disney Studios, que raramente dão o ar da graça pelos parques. Nas noites de festa, a novidade deste ano é poder vê-los não apenas nas paradas temáticas - nas "Mickey's Boo-To-You Halloween Parade", esses grandes antagonistas desfilam ao lado dos personagens icônicos, trajados com fantasias especiais -, mas também em pontos específicos do Magic Kingdom.

"O que eu mais amei foi ver o parque sendo comandado pelos vilões, especialmente porque alguns deles não aparecem no resto do ano. O Halloween do Mickey é uma oportunidade única para vermos esses personagens que nunca veríamos num dia comum. E os personagens clássicos estão presentes também, como o Mickey fantasiado de mágico ou o Stitch, de Elvis Presley, e isso é muito legal", detalha a criadora de conteúdo.

Trick or treat?

A tradição de as crianças ganharem doces após a "ameaça" de "doçuras ou travessuras?" é repetida nas noites de Halloween da Disney. A diferença é que envolve todo mundo que quiser participar da coleta, e só é preciso passar em algum dos pontos de entregas espalhados pelo parque para ganhar muitas guloseimas. Tem até mapa indicando os locais corretos para os visitantes.

"Muita gente faz o roteiro de caça aos doces e, também, o de encontro com personagens a partir do mapa que a gente ganha na entrada. Você vê famílias inteiras fantasiadas, seguindo seus trajetos de acordo com o mapa. Achei isso muito incrível!", opina Marê.

Comidinhas exclusivas

Falando em iguarias, além da abundância dos doces distribuídos, há receitinhas especiais produzidas apenas nessas ocasiões - neste ano, são cerca de 50. São comercializadas em quiosques do parque ou em eventos gastronômicos, como a "Disney's Not-So-Spooky Spectacular Dessert Party", uma festa da sobremesa que acontece no restaurante Tomorrowland Terrace - com acesso (pago) à parte.

Fantasias liberadas

No dia a dia, uma regra rígida adotada nos parques da Disney é a proibição de fantasias para maiores de 14 anos, para não confundir crianças, principalmente. Nas festas de Halloween, é tudo liberado - quer dizer, algumas diretrizes ainda devem ser seguidas.

Mesmo em dia de festa, não rola nada de produção ofensiva, perturbadora ou violenta; nada de acessórios que se assemelhem a armas; objetos cortantes ou máscaras de qualquer tipo que escondam o rosto. "Vi até gente com fantasias de personagens de outras franquias. As pessoas soltam a criatividade e até imaginei que eles poderiam fazer um concurso no futuro", sugere a representante de Nossa na viagem a Orlando.

Queima de fogos especial

É claro que o show de fogos de artifício e projeções no Castelo da Cinderella que fecha a programação do parque diariamente ganha roupagem especial nestas noites. Pelo enredo da "Disney's Not-So-Spooky Spectacular", Mickey, Minnie, Pato Donald e Pateta são atraídos para uma casa assombrada e cheia de mistério, onde se deparam com esqueletos e fantasmas dançando, ao lado dos vilões da Disney.

Brinquedos mais rápidos

Outro detalhe que muda nas datas especiais envolve alguns brinquedos, que rodam em velocidade acelerada. "A (montanha-russa) Space Mountain, que já é rápida, estava mais rápida ainda. O carrossel, normalmente um brinquedo bem tranquilo, estava girando mais rapidamente", conta Marê.

Novidades de 2024

Na listagem de "primeira vez" no Halloween 2024, os visitantes podem fazer pose ao lado de Mickey Mouse (no restaurante Town Square) e Minnie Mouse (na área temática Storybook Circus), ambos usando fantasias novas com teia de aranha de neón. Outra novidade é que Bruno, do filme 'Encanto', está disponível para cumprimentar os frequentadores ao lado de Mirabel, na parte interativa Fairytale Garden.

