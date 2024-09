Rosiane Pinheiro conta que começou a tomar remédio para controlar libido

Rosiane Pinheiro, 50, passou por algumas cirurgias plásticas recentemente, entre elas um enxerto de gordura na região vaginal.

O que aconteceu

A ex-dançarina da Gang do Samba, porém, contou em entrevista ao podcast De Hoje a Oito, que ninguém viu o resultado final do procedimento na região íntima. Isso porque, ela está há mais de um ano em uma abstinência sexual. "Não tem quem abra o parque, não tem há muito tempo".

A ex-Fazenda disse que nunca foi de ficar casualmente com as pessoas. Quando tinha algo com alguém, já costumava emendar um relacionamento, mas, que faz tempo que isso não ocorre. "Tem muito tempo, tem mais de um ano".

Apesar disso, Rosi diz que gosta de ter relações e conta que faz uso de medicamentos para poder controlar a libido. "Eu tomava comprimidos para regularizar, pois minha família tem aquilo de querer muito, tipo ninfomaníaca. Depois que fiquei sem ninguém, passei a tomar e a injeção também. Estou tranquila".

Ela ainda falou sobre a dificuldade que os homens têm de aceitar seu jeito. "Sou dominadora, tenho personalidade forte. Geralmente, os homens querem dominar a mulher assim. Justamente me perde. A melhor beleza do cavalo é ver ele solto, livre, pelo pasto".