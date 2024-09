Fã há 14 anos, Joey King comprou direitos de livro para interpretar 'feia'

Joey King, 25, é a protagonista de "Feios", que estreia na próxima sexta-feira (13) na Netflix. Atriz é fã dos livros que inspiraram o filme desde os 11 anos e comprou os direitos de adaptação da obra, escrita por Scott Westerfeld.

Há momentos muito divertidos que incluímos no filme que, a menos que você seja um verdadeiro fã do livro, não entenderá por que estão ali.

Joey King em entrevista a Splash

'Não são realmente feios'

Interesse de Joey King pelo livro surgiu há 14 anos, quando sua irmã lhe deu uma cópia para ler. A atriz revelou à Netflix que, desde então, sonhava interpretar a personagem principal, Tally Youngblood. Anos mais tarde, ela não só realizou o desejo, como foi produtora executiva do filme.

No mundo futurista da produção, o governo impõe cirurgias plásticas a todos os adolescentes, chamados de "feios", quando completam 16 anos. Tally (Joey King) não vê a hora de receber seu procedimento e entrar oficialmente para a sociedade, adequando-se aos seus padrões estéticos.

Quando Shay (Brianne Tju) foge para a "fumaça", onde rebeldes que não querem receber a cirurgia se escondem, o destino de Tally (Joey King) muda. A jovem só "ficará bonita" caso encontre a amiga e revele o esconderijo à doutora Cable, personagem de Laverne Cox.

Os Feios não são realmente feios. Eles só não fizeram a cirurgia ainda. Na verdade, eles são normais.

Laverne Cox a Splash

Laverne Cox interpreta Doutora Cable em 'Feios' Imagem: Divulgação/Netflix

'Não me sentia bonita'

Personagem de Laverne Cox é a representação da beleza na sociedade de "Feios". É Cable quem recebe os adolescentes antes da cirurgia e os introduz ao mundo dos "belos". Mas é ela também quem tenta acabar com a fumaça e a suposta armadilha deles contra o governo e sua imposição de padrões de beleza.

Como uma mulher transsexual, Cox revela a Splash que é difícil processar seu papel no filme. "Como alguém que não se sentia muito bonita quando criança, e ainda sente que há tantas pessoas que parecem mais bonitas que eu, é algo interessante. Eu nem consigo aceitar isso honestamente."

Chase Stokes passa pela cirurgia do filme 'Feios' Imagem: Divulgação/Netflix

Chase Stokes, intérprete de Peris, o melhor amigo de Tally, conta que também trabalhou muito a autoaceitação. "Lidei com acne cística durante grande parte da adolescência e ainda sou muito inseguro. Isso foi algo com que realmente lutei. Amar a si é uma batalha constante."

Líder da fumaça no longa, o ator Keith Powers compara os padrões de beleza do filme à realidade. Enquanto em "Feios" os adolescentes buscam ficar igual aos adultos que passaram pela cirurgia, na vida real as pessoas buscam se parecer com celebridades, explica. "Sempre pensei que, para ser considerado bonito no geral, tinha que chegar a seja lá qual fosse o nível da televisão."