Rock in Rio chega aos 40 anos com mesma diversidade de 1985

Destaque da semana

Travis Scott, Avenged Sevenfold, Imagine Dragons, Chitãozinho & Xororó. A diferença entre gêneros musicais sempre foi a marca registrada do Rock in Rio e continua, agora até com mais força, na edição 2024 do festival, cujo primeiro fim de semana de programação começa nesta sexta (13).

Se no primeiro RiR, em 1985, o lineup misturou AC/DC com Ney Matogrosso, só para dar um exemplo, 40 anos depois o festival coloca pela primeira vez o sertanejo na programação. Não que isso tenha gerado euforia. Ao contrário, os ingressos para o dia 21 de setembro, o chamado Dia Brasil, estão disponíveis desde o anúncio da data, e ingresso sobrando é incomum para o Rock in Rio.

Mas, de maneira geral, a produção conseguiu boas e fortes atrações. Muita gente reclamou do lineup nas redes sociais, o que também é comum quando sai qualquer lineup, mas a verdade é que não é qualquer festival no mundo que consegue reunir na mesma edição Katy Perry (headliner do dia 20), Ed Sheeran (dia 19), Shawn Mendes (22) e Travis Scott (dia 13).

E ainda há as surpresas, atrações clássicas da música que há anos não estão mais nas paradas de mais ouvidas e, se não fosse o Rock in Rio, talvez nem viessem ao Brasil, caso do Journey, no Dia do Rock (15), que tem o Avenged Sevenfold como headliner. Foi assim quando o RiR trouxe The Who, em 2017, e King Crimson, em 2019, o que acabou virando mais uma tradição do festival.

A programação completa está no site do Rock in Rio.