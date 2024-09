Chico: 'Ascensão e queda de Deolane se dão pelo mesmo motivo, a exposição'

Com a prisão de Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, na última semana, as irmãs da influenciadora, Dayanne e Daniele, têm usados suas redes sociais para atrair a atenção do público sobre o acontecido.

Desde a deflagração da operação, Dayanne e Daniele alegam que a irmã e a mãe sofrem uma "injustiça" e que a prisão é uma "perseguição". Elas também mobilizaram os fãs a irem para a porta do presídio protestar pela influenciadora, gerando uma pressão na Justiça para o andamento do caso.

"As irmãs entendem a importância midiática de ter o apoio popular", reflete Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (11). "Pessoas acusadas, até mesmo comprovadamente culpadas, manterem um discurso de injustiça que alimenta a base."

Vivemos uma era do 'fandom', que as pessoas conseguem manter a galera apoiando, não importa o que aconteça, por conta desse fascínio cego que o público tem por celebridades e artistas.

Para Bárbara Saryne, essa estratégia de pedir apoio para os seguidores, gera um sentimento dos fãs de fazerem parte e terem algum poder de fazer justiça. "Fazem com que comprem uma versão da história e lutem por ela. Que sem elas não tem como ser resolvido."

Porém, a comentarista questiona o quanto essa exposição extrema mais ajuda ou atrapalha. O benefício da prisão domiciliar de Deolane foi revogado na terça-feira (10), depois que a influencer saiu da penitenciária e foi pressionada a falar com o público e a imprensa. Na atual fase do processo, a empresária não pode fazer declarações públicas. "Elas precisam ponderar porque podem estar perdendo muito mais."

"Mas aí seria a Deolane?", questiona Chico. "A ascensão e a queda são pelos mesmos motivos, essa exposição, esse manejo articulado das massas."

