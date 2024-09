Filme 'Silvio' aborda relação conturbada com filha e casamento escondido

O filme "Silvio", que será lançado nos cinemas na próxima quinta-feira (12), mostra alguns detalhes pouco mencionados sobre o apresentador Silvio Santos e sua família, como a relação conturbada que ele tinha com a filha mais velha, Cintia Abravanel, 58.

O que aconteceu

A primogênita é filha de Silvio, que morreu em agosto, aos 93 anos, com a primeira esposa do apresentador, Maria Aparecida, chamada de Cidinha por ele. E, na obra, ela aparece distante de Íris Abravanel e das irmãs até ele ser sequestrado, em 2001.

O próprio casamento de Silvio e Cidinha, que morreu de câncer em 1977, é outra polêmica presente na obra. No início da carreira, ele manteve a união em segredo por mais de dez anos para se promover como "galã" entre apresentadores de TV. Além de Cintia, o casal também era pai de Silvia Abravanel, 51 — adotada por eles.

Filme mostra Silvio e Cidinha se conhecendo em uma pensão. Definida pelo diretor Marcelo Antunez como uma ficção baseada em fatos, obra conta que Maria Aparecida adiou o sonho de se casar por dez anos para apoiar projetos de Silvio Santos como empresário e apresentador. Em algumas cenas, personagens discutem pelo fato de o "dono do baú" não assumir a relação publicamente.

Longa também mostra a morte de Cidinha. Focado em seus negócios, personagem de Silvio Santos não estava presente quando o quadro de saúde de Cidinha piorou. Em uma das cenas, Cintia implora para que pai retorne para casa durante uma viagem de negócios. Apresentador encontra a mulher e as filhas em um hospital, mas Maria Aparecida morre na sequência.

A gente foi buscar o que o Silvio realmente disse sobre isso. [...] É uma parte emblemática da vida dele, e precisava ser mostrada com muita sensibilidade.

Rodrigo Faro, que interpreta o apresentador em "Silvio"

Marjorie Gerardi, atriz que interpretou Cidinha, entrou em contato com Cintia Abravanel. Segundo Rodrigo Faro, filha de Silvio cedeu informações importantes para a construção dos personagens. "A coisa de 'Neco' e 'Cidinha', como eles se chamavam, é um exemplo. Trouxemos tudo para fazer a cena com maior veracidade e respeito possível."

O que Silvio Santos disse publicamente

Apresentador comentou assunto pela primeira vez em seu programa no SBT. Após passar por um tratamento nos EUA, em 1988, Silvio Santos respondeu uma pergunta sobre seus maiores arrependimentos. Parte das falas são replicadas no filme "Silvio".

Quando eu me lembro da minha primeira mulher, que morreu, e quando eu dizia que era solteiro. Eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, o herói. Quando falo com a minha consciência, acho que é uma das coisas imperdoáveis que fiz diante da minha imaturidade. Cidinha morreu, e minhas filhas foram discutidas. Questionavam se eu era casado, se elas eram realmente minhas filhas. Hoje, vejo as besteiras que fiz. Quando vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, olho e penso: 'como esse homem é infeliz'.

Silvio Santos

Antes, em 1969, ele explicou por quais motivos decidiu manter o relacionamento em segredo ao jornalista e amigo Décio Piccinini. "As moças acham detestável aplaudir, gritar, chorar, pular, festejar alguém que pertence a outra. Isso toca no amor-próprio da mulher. Acham ridículo e até humilhante bater palmas para um homem que vai chegar em casa e vai beijar e abraçar outra."

Em 1978, um ano após a morte de Maria Aparecida, o "dono do baú" se casou com Íris Pássaro. No relacionamento, ele teve mais quatro filhas: Daniela, 46, Patrícia, 45, Rebeca, 41, e Renata, 37. Os dois permaneceram juntos até a morte de Silvio.

Quando eu corria atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia com uma diferente, eu estava procurando alguma coisa, mas não sabia o que era. Quando eu encontrei minha segunda mulher, encontrei a minha felicidade.

Silvio Santos

O apresentador voltou a falar sobre os temas em "Topa Tudo por Dinheiro: as Muitas Faces do Empresário Silvio Santos", livro escrito em 2018 por Mauricio Stycer.