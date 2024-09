'Sabrina ficou chocada?'; Nicolas Prattes fica pelado na nova novela

Rudá (Nicolas Prattes) apareceu sem roupa no segundo capítulo de "Mania de Você" (Globo) exibido nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Ao brincar com a namorada Luma (Agatha Moreira) sem roupa no meio do mato, ele acaba conhecendo Viola (Gabz). A moça ficou paralisada ao encontrar Rudá pelado no meio do mato.

A conta oficial da Globo no Instagram postou o vídeo da cena com uma brincadeira fazendo referência à Sabrina Sato, noiva do ator. "Será que a Sabrina ficou chocada com a cena do Rudá sem roupa no meio do mato?, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs comentaram a cena de Nicolas totalmente pelado. "Eu tô morrendo! Esperei tanto por isso!", brincou uma internauta. "Que homem", elogiou outra.

Na rede social Bluesky, os telespectadores fizeram brincadeiras com o fato de Viola ter se apaixonado à primeira vista ao ver Rudá nu. "Amor à primeira p*, digo vista", escreveu um internauta. "Sério, tirar o Chay Suede e o amor à primeira vista pela r* do Nicolas Prattes pra colocar essa seleção na tv é um crime", afirmou uma segunda se referindo ao fato de a novela ter acabado mais cedo, e bem na cena de Prattes pelado, por causa do futebol.