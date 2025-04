Atriz Sophie Nyweide estaria grávida quando morreu; crime não é descartado

A polícia de Bennington, em Vermont, nos Estados Unidos, afirmou que está investigando as causas da morte da atriz Sophie Nyweide, de 24 anos.

O que aconteceu

De acordo com o site americano TMZ, Sophie estava grávida quando morreu e a polícia não descarta crime. Ela foi encontrada sem vida na margem de um rio e havia um homem junto com a jovem na hora da morte.

No entanto, a família da atriz revelou em um obituário online que a sua morte foi resultado de automedicação. "Ela se automedicou para lidar com todo o trauma e vergonha que carregava dentro de si, e isso resultou na sua morte".

A atriz participou de séries como "Law&Order" e nos filmes "And Then Came Love" (2007) e "Margot at the Wedding" (2007). Em 2009, interpretou a filha dos personagens de Michelle Williams e Gael García Bernal em "Mammoth", de Lukas Moodysson. Em 2014, contracenou com Russell Crowe em "Noé", dirigido por Darren Aronofsky.