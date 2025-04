'Vale Tudo': Após primeiro beijo, Heleninha e Ivan caem no mar sem roupa

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Heleninha (Paolla Oliveira) e Ivan (Renato Góes) darão o primeiro beijo.

O que vai acontecer

Após se separar de Raquel (Taís Araújo) por causa da mala roubada de Marco Aurélio (Alexandre Nero), Ivan inicia um romance com Heleninha. Tudo começa quando a irmã de Afonso (Humberto Carrão) passar a frequentar mais a TCA por causa de um projeto.

O primeiro beijo do novo casal acontecerá após uma caminhada na praia. Segundo informações do jornal O Globo, a primeira cena romântica de Heleninha e Ivan deve acontecer no capítulo 48 do remake de "Vale Tudo", previsto para ser exibido no fim de maio.

Após o beijo, os dois ficarão nus no meio da praia. Eles se jogam no mar para um banho totalmente sem roupa.

Se o remake seguir os mesmos caminhos da novela original, exibida em 1988, Heleninha e Ivan irão se casar. No entanto, ele voltará a se encontrar com Raquel, por quem continuará apaixonado, mesmo estando casado com a filha de Odete Roitman (Débora Bloch).

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.