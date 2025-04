BBB 25: João Pedro afirma ter mais consideração por Vinícius que Renata

João Pedro admitiu preferir Vinícius, seu adversário no jogo do BBB 25 (Globo), que Renata, sua aliada. O goiano também comentou o marco de chegar à final do BBB 25 (Globo) recebendo apenas um voto.

O que aconteceu

João Pedro, que chegou à final com Guilherme e sua aliada, Renata, confessou ter mais apreço por Vinícius. "No começo éramos eu, meu irmão, o Maike e o Gabriel. Só que eu fui conhecendo o Vinícius e ele foi uma pessoa que sempre me aconselhou, que sempre me ouviu. Por mais que a Renata sempre tenha me ouvido também, a primeira pessoa que me que me ouvia quando eu queria desabafar alguma coisa era o Vinícius. Então, eu o considero muito. Mas a Renata também. Com a Eva até houve uma discussão, mas eu a considero, não como a Renata e o Vinícius", declarou, em entrevista à Globo.

Ele mostrou que Vinícius foi mais importante para sua passagem no reality show e explicou por que não se aliou ao baiano. "Eu não mudo minha palavra. Eu considero muito o Vinícius. Por mais que a Renata sempre tenha jogado comigo e com o meu irmão, eu considero mais o Vinícius. A Renata sabe disso, porque eu já falei para ela também. E optei por não jogar com ele porque a casa já estava dividida, não tinha como".

João Pedro ainda contou o que acredita que o fez chegar à grande final com apenas um voto. "Eu acho que foi meu carisma dentro da casa. Eu sei que quem decide é o público, mas lá eu recebi só um voto, da Renata, que foi para jogar fora. Então, acho que o meu carisma e a humildade, que eu sempre tive e nunca vou perder, me fizeram chegar à final".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas