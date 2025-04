Após BBB 25, Diego brinca em ligação com Guilherme: 'O Maike que eu gosto'

Um dia após a grande final, Diego Hypolito, 38, fez uma ligação de vídeo com Guilherme, 28, o vice-campeão do BBB 25.

O que aconteceu

Já com saudade de um de seus maiores aliados, enquanto estava no barbeiro ajeitando o visual, o ginasta conversou com o finalista e sua esposa. "Matando a saudade desse casal que eu AMO!", escreveu na legenda do vídeo compartilhado no Instagram.

Diego ainda brincou ao apresentar seu barbeiro, que se chama Maike, assim como um dos maiores desafetos do ginasta dentro do confinamento. "E apresentando em primeira mão o Maike que eu gosto… Meu barbeiro", continuou na legenda.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas