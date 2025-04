Não carregar até 100%: veja segredos para preservar bateria do celular

Para prolongar a vida útil da bateria do celular é essencial adotar cuidados simples. Veja o que os especialistas recomendam.

O que aconteceu

Não é recomendável deixar que o carregamento atinga sempre os 100%. Embora pareça inofensivo, essa prática é desaconselhada por especialistas, já que pode acelerar o desgaste da bateria. No caso do iPhone 15, por exemplo, há a opção de limitar a carga máxima em 80%, justamente para preservar a saúde da bateria a longo prazo.

Para a bateria durar mais, é recomendado que carga máxima chegue a 80%. Essa é uma maneira de prolongar a vida útil da bateria. Baterias de íons de lítio, usadas na maioria dos smartphones, se degradam com o tempo e esse processo é acelerado pelo calor e por ciclos completos de carga (que ocorrem quando a carga chega a 100%).

Outra recomendação é conectar o carregador quando a bateria estiver próxima dos 20%. Assim o usuário evita que ela descarregue completamente.

A linha Pixel, do Google, também traz soluções inteligentes para o problema. Segundo o portal The Verge, os aparelhos aprendem os hábitos de uso dos donos e evitam carregar até 100% da capacidade até uma hora antes do horário em que normalmente são desconectados:

Eles aprendem os hábitos de carregamento dos usuários e evitam carregar até 100% da capacidade até uma hora antes do horário em que normalmente são desconectados. Isso evita a degradação da bateria por sobrecarga, prolongando a vida útil das células Reportagem do The Verge

Pessoas observam o iPhone 15 Pro, em Xangai, na China Imagem: Aly Song/Reuters

Carregadores rápidos, apesar de convenientes, exigem cautela. O uso frequente pode gerar mais calor e, com isso, acelerar o desgaste da bateria. Michael Kim, especialista em baterias e fundador do site EV Charger Review, reforça esse ponto:

O carregamento rápido aquece a bateria mais do que o carregamento lento. Você não precisa de um carregador rápido na mesa de cabeceira enquanto dorme. Eu uso um carregador USB comum de 5 V Michael Kim, especialista em baterias, ao Lifewire

Dicas para aumentar a vida útil da bateria do celular

Siga a regra dos 20-80%. Evite carregar até 100% e não deixe a bateria descarregar por completo. Manter os níveis entre 20% e 80% pode reduzir o desgaste.

Retirar o carregador quando atingir 80% é uma das dicas Imagem: Juststock/iStock

Cuidado com o calor. Não exponha o celular a altas temperaturas. Durante o carregamento, se possível, retire a capinha para evitar o superaquecimento e evite usar o aparelho nesse momento.

Use o carregamento rápido com moderação. Embora útil para o dia a dia, o recurso pode gerar mais calor e estresse na bateria podendo reduzir a vida útil, mas não de maneira imediata. Por isso, sempre que possível prefira o carregamento tradicional.

Evite carregar o celular enquanto dorme. Deixar o aparelho conectado por horas com 100% de carga pode desgastar a bateria a longo prazo. Aparelhos mais modernos já contam com sistemas que impedem que o carregador entregue energia o tempo todo mesmo se você deixar o celular conectado na tomada durante toda a madrugada.

Desinstale aplicativos pouco usados. Programas que rodam em segundo plano consomem energia desnecessária. Limpar esses apps pode ajudar a economizar bateria e melhorar o desempenho do celular.